Camer.be
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS
CAMEROUN :: RéLIGION

EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS :: CAMEROON

Les évêques du cameroun sont à   la Place Saint-Pierre. Ils sont venus en  pèlerins et  ont pris part à l’audience générale du Saint-Père, le pape Léon XIV, dans le cadre du Jubilé de l’Espérance. Parmi eux, une quinzaine d’évêques venus implorer la paix pour leur pays, meurtri par des crises politiques, économiques et sociales persistantes.  L’atmosphère était recueillie, priante, marquée par le désir sincère de renouveau spirituel. Pourtant, derrière la ferveur du pèlerinage, une question essentielle demeure : l’Église camerounaise, à travers ses évêques, assume-t-elle encore pleinement son rôle social et prophétique ? Je n’y crois pas car nous avons un  héritage spirituel en déclin. Autrefois, le Cameroun était connu comme un pays d’évêques au verbe de feu, des hommes de foi et de courage dont les voix portaient jusqu’aux sphères du pouvoir.

On appelait certains les hommes de tonnerre. Des figures telles que Mgr Albert Ndongmo, Jean Zoa, Christian Tumi, Yves Plumey, Benoît Mballa ou encore Mgr Etoga ont marqué l’histoire nationale. Ces prélats ne craignaient pas de parler à temps et à contretemps, de dénoncer l’injustice, de défendre la dignité humaine face à l’arbitraire. Leur parole avait le poids de l’étincelle qui allumait le feu  et le souffle du prophète près à mourir pour son peuple. Aujourd’hui, ce souffle semble s’être affaibli. Les évêques ne parlent que pour se faire voir sur internet et appeler les ouailles dans leur église et augmenter leur pactole. Les sexes de nos évêques ne sont plus de couleuvres. Les évêques contemporains, souvent perçus comme prudents  jusqu’à l’excès, ne se réfugient plus  dans la sagesse qui les animait. Certains sont éclaboussés par des scandales financiers, d’autres englués dans des querelles internes ou dans une diplomatie ecclésiastique plus préoccupée d’honneurs que de justice. Leur autorité morale s’effrite, et leur voix ne résonne plus dans le tumulte du peuple qui souffre.

 

Un rôle social oublié

 

Le rôle de l’évêque ne se limite pas à présider des messes ou à publier des communiqués ; il est aussi de porter la voix des sans-voix, de défendre la vérité, de rappeler la justice dans un pays où la corruption et la violence sapent les fondations du vivre-ensemble. Le Cameroun a perdu ses immortels, et maintenant voilà ce qu’on nous présente : bien sages, toujours sages, mais enfermés dans leur coquille. Beaucoup sont impliqués dans des affaires lourdes, d’autres ne sont plus que des caisses de fonds, et d’autres encore se perdent dans des voyages mondains, un monde de fourbes aux esprits retors. Pendant ce temps, le peuple souffre, et eux se contentent d’alimenter leurs homélies sans actions concrètes, sinon d’aller parader à Rome dans l’espoir d’être élevés au rang de cardinal. Sous la longue robe d’aujourd’hui, les vertus se sont éteintes, et les âmes ne sont plus aussi souples ni aussi pures qu’autrefois. Les sexes sous la longue robe ne sont plus des couleuvres.

La situation actuelle du Cameroun, marquée par les inégalités sociales, la crise anglophone, les tensions politiques et la précarité économique,  exige outre des  homélies il y faut ajouter  des actes courageux et symboliques, tels qu’une grande marche nationale pour la paix, encadrée par les évêques eux-mêmes. Car la paix véritable, comme le rappelle la Doctrine sociale de l’Église, ne peut exister sans justice, vérité, amour et respect de la dignité humaine. Lors de son enseignement, le Pape Léon XIV a célébré le 60ᵉ anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate, en rappelant que l’Église ne peut tolérer la haine, mais doit être artisan de dialogue, de réconciliation et de fraternité universelle.

Il a exhorté les croyants à unir leurs efforts contre la souffrance, l’injustice et la violence, et à faire de la foi un chemin d’unité et d’espérance. Ce message, reçu avec émotion par les pèlerins camerounais, résonne comme un miroir tendu à leurs évêques ;  seront-ils capables de transformer cette ferveur romaine en engagement concret sur le sol camerounais ? Le peuple attend non plus seulement des prières, mais des gestes forts, des prises de position courageuses, et une présence active aux côtés des plus vulnérables. La foi doit redevenir action. Le Jubilé de l’Espérance ne doit pas être une simple célébration liturgique.

Il devrait marquer le retour d’une Église debout, engagée, capable de réveiller les consciences et d’inspirer la société. Car la mission de l’évêque, selon le Christ lui-même, n’est pas de se taire dans le confort des sacristies, mais de marcher avec son peuple, de porter la croix des autres et de faire entendre la vérité là où règne la peur. Le Cameroun n’a pas besoin d’évêques voyageurs ni d’hommes d’apparat : il a besoin de pasteurs courageux, de prophètes de justice et de paix, capables de traduire l’espérance en actions concrètes. C’est à ce prix seulement que la parole de l’Église redeviendra crédible et que la foi pourra, à nouveau, transformer le pays. Et pourtant, au cœur de ce tableau d’essoufflement et de silence, une lueur d’espérance renaît à travers cette tournée des évêques.

Le pape Léon XIV, en les regardant dans les yeux, a sans doute discerné, entre deux salutations, celui qui portera désormais la pourpre cardinalice, en héritage du charismatique homme de Dieu disparu il y a quelques années. Le Cameroun voit poindre à l’horizon la figure d’un nouveau cardinal, symbole d’un souffle neuf pour l’Église et pour le peuple. Son élévation ne devrait pas être perçue comme une récompense honorifique, mais comme un appel à la conversion et à la responsabilité. Qu’il soit celui qui relève la voix de l’Église, qui marche aux côtés des humbles, qui ose dire la vérité là où règne la peur. Qu’il incarne à nouveau la force prophétique de ses illustres prédécesseurs, et rappelle aux évêques que la mitre n’est pas un privilège, mais un service. Si ce nouveau cardinal sait écouter le cri du peuple, tendre la main aux pauvres et semer la paix dans un pays fracturé, alors le Cameroun pourra, à travers lui, retrouver la lumière d’une Église vivante, fidèle à sa mission, et digne du Jubilé de l’Espérance.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique RéLIGION

EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS
LE CENTRE CHRÉTIEN DE RESTAURATION - PARIS OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES
Évêque de Bafoussam exige débat des 12 candidats à la présidentielle 2025
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris
Prière du vendredi à Garoua : Les fidèles quittent la mosquée après un appel au soutien de Paul Biya
FAITH MINISTRIES EUROPE : 5 ans de fidélité et de persévérance en Christ
Le révérend Paul ZANG bientôt sur Paris pour un programme exceptionnel
Paix vraie ou paix imposée, l’appel fort de Mgr Paul Lontse à Bafoussam
Samuel Kleda dénonce les élections truquées : un appel fort pour la démocratie au Cameroun
Mgr Samuel Kleda appelle à un changement de régime en octobre 2025
Grande Affiche : Prier et chanter pour bâtir
Évêque de Bafoussam : un cri de vérité face à l’impasse démocratique au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:43
EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie

EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie
17:47
Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême

Marie-Claire Nseng-Elang, nouveau Procureur Général près la Cour Suprême
17:15
Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX

Coopération Énergétique : Le Vice-Président Obiang Mangue relance les projets pétroliers SNH/TRADEX
15:48
Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro

Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro
14:47
EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

EPISCOPAT : VERS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CARDINAL CAMEROUNAIS

RéLIGION :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo