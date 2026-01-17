Camer.be
Préoccupations relatives à l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que des instances organisatrices, ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l’équipe nationale du Sénégal, la FSF tient à préciser les points suivants :

1.Dispositif sécuritaire et accueil.

La FSF déplore l’absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat lors de l’arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure et le standing d’une finale continentale.

2.Hébergement de l’Équipe Nationale.

 Concernant la logistique hôtelière, la FSF informe qu’il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué aux Lions, garantissant ainsi les conditions de récupération requises.

3.Site d’entraînement et reconnaissance du terrain.

La FSF a notifié officiellement à la Confédération Africaine de Football (CAF) son refus catégorique de tenir ses séances d’entraînement au Complexe Mohammed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l’équipe adverse, ce qui soulève un problème d’équité sportive. Par ailleurs, la FSF précise qu’à ce jour, elle n’a pas encore reçu la notification du site d’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal.

4.Billetterie et accès au stade.

Sur le volet de la billetterie, la situation demeure préoccupante. La FSF tient à préciser que la dotation officielle n’est que de deux tickets VVIP et déplore l’absence de possibilité d’achat en billets VIP et VVIP, comme ce fut le cas lors des demi-finales.

Toutefois, la Fédération a pu procéder à l’achat de billets pour ses supporters, à hauteur des limites maximales officiellement autorisées par la CAF, soit : 300 tickets en Catégorie 1, 850 en Catégorie 2 et 1 700 en Catégorie 3. La FSF souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais.

La Fédération Sénégalaise de Football appelle la CAF et le Comité d’Organisation Local à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de Fair-play, d’égalité de traitement et de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain.

Fait à Rabat, le 16 janvier 2026

Le Secrétariat Général

