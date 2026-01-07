Camer.be
Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?
CAMEROUN :: SéRAIL

CAMEROUN :: Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ? :: CAMEROON

La cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au président Paul Biya, prévue ce 8 janvier 2026 au Palais de l'Unité de Yaoundé, s’annonce placée sous un dispositif exceptionnel. Les instructions transmises aux invités et aux médias décrivent un protocole de sécurité renforcé, reflétant un climat politique tendu et une mise en scène minutieuse de l’autorité présidentielle.

Les invités se verront interdire l’introduction de téléphones portables dans l’enceinte du palais. Parallèlement, les médias accrédités ont reçu un cahier des charges drastique. Il leur est interdit de réaliser des prises de vue aériennes, de cadrer en gros plan le chef de l’État, ou de le filmer en train de marcher. Plus révélateur, une directive stipule de ne pas diffuser d’images « mettant indûment l’accent sur son apparence physique ». Ces mesures témoignent d’une volonté de contrôle absolu sur la communication présidentielle, dans un contexte où chaque apparition publique de Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis plus de quatre décennies, est scrutée.

Cette hypervigilance s’inscrit dans une période de fortes tensions politiques au Cameroun. Le pays traverse une crise aux multiples facettes, notamment la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un conflit meurtrier qui dure depuis 2016 et a déjà causé la mort de milliers de personnes. Alors que les procès de leaders séparatistes viennent d’être reportés à la mi-janvier 2026, la capitale n’est pas épargnée par un sentiment d’incertitude. Des observateurs pointent un pouvoir de plus en plus replié sur lui-même, où les décisions semblent émaner d’un cercle restreint, alimentant les rumeurs et les défis à la légitimité du régime.

Ainsi, derrière l’apparat protocolaire des vœux, se joue une représentation cruciale pour le pouvoir. Il s’agit de projeter l’image d’un président en pleine possession de ses moyens, dirigeant une nation unie et stable. Cependant, la rigidité des consignes et l’étouffement du protocole sécuritaire posent question. Jusqu’où le contrôle de l’image peut-il masquer les réalités d’un pays en quête de paix et d’un dialogue politique inclusif ? La grandeur affichée du Palais de l’Unité pourra-t-elle longtemps contenir les fractures d’une nation ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PaulBiya #PalaisUnite #Voeux2026 #Securite #Communication #Politique

Lire aussi dans la rubrique SéRAIL

Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?
Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise
Le remaniement promis par Paul Biya plonge le pays dans l’attente paralysante
Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel
Comment la DSP assure la sécurité de la transmission du décret de remaniement ministériel
Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji
Mort de Georges Ekane en détention, divisions au sommet du pouvoir Biya
Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC
Paul Biya de retour à Yaoundé après son voyage privé en Suisse
Sécurité de Paul Biya à Genève : la présidence camerounaise recrute une firme américaine
Brenda Biya à Genève : santé fragile et tempête politique à l’approche de la présidentielle
Paul Biya en Europe : visite surprise à la veille de la campagne électorale 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:22
Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro

Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro
20:46
Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?

Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?
18:34
MICHEL, LE SOSIE DE LUMUMBA QUI A MARQUE LE MONDE ENTIER SANS TOUCHER AU BALLON SORT SUR UNE CIVIERE

MICHEL, LE SOSIE DE LUMUMBA QUI A MARQUE LE MONDE ENTIER SANS TOUCHER AU BALLON SORT SUR UNE CIVIERE
17:06
Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest

Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest
16:48
Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise

Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise

SéRAIL :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo