Une révélation secoue le ministère des Enseignements secondaires. Plus de trois mille enseignants ont abandonné leurs postes pour s'expatrier, tout en continuant à percevoir leur salaire sur le budget de l'État. La ministre a rendu publique la liste des concernés.

La traque des 3442 fonctionnaires fantômes du Minesec

L'opération de contrôle initiée par le ministère des Finances a permis d'identifier précisément les déserteurs. En croisant les données du fichier solde avec les registres de sortie du territoire, les enquêteurs ont découvert que 3442 enseignants du secondaire vivent à l'étranger tout en étant toujours payés par l'État camerounais.

5 000 enseignants concernés selon les données consolidées du Minfi

Les chiffres communiqués par la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, s'inscrivent dans une opération plus large. Selon les informations du ministère des Finances, ce sont environ 5 000 enseignants du secondaire qui sont suspectés d'abandon de poste . La liste des 3442 noms a été transmise aux services compétents pour régularisation.

Des enseignants partis au Canada et ailleurs, la douane passe

Le phénomène touche particulièrement des départs vers le Canada, destination prisée des fonctionnaires en quête d'une vie meilleure. Ces "expatriés clandestins" de la fonction publique conservent leur salaire camerounais comme une rente, pendant que des milliers de salles de classe restent vides au pays . La ministre a lancé un appel : "Si vous êtes déjà allés retrouver coach blonde au Canada, laissez la place et le salaire à quelqu'un d'autre."

Une fraude massive de 46 milliards FCFA dans la fonction publique

L'opération Minesec n'est qu'un volet d'une vaste purge nationale. Au total, 20 000 agents publics sont menacés de suspension de solde pour abandon de poste, représentant une perte annuelle estimée à 46 milliards FCFA pour le Trésor public . La méthode est inédite : le croisement des fichiers de solde avec les données migratoires des aéroports permet désormais de traquer les fonctionnaires fantômes avec une efficacité redoutable.

Combien de postes vacants faudra-t-il encore avant d'agir ?

Alors que Nalova Lyonga envisage de saisir le Premier ministre pour obtenir un recrutement massif de remplacement , une question demeure : cette purge sera-t-elle suivie d'effets durables, ou les déserteurs trouveront-ils de nouvelles failles pour continuer à ponctionner le budget de l'État ?

