Fractures dans l'entourage de Chantal Biya avant le remaniement gouvernemental

À l’approche d’un remaniement gouvernemental attendu au Cameroun, l’équilibre des pouvoirs au sein du cercle présidentiel est mis à rude épreuve. Les alliances politiques traditionnelles vacillent, révélant des fractures profondes et des jeux d’influence complexes.

Des loyautés qui s’effritent :

Le clan de la première dame, Chantal Biya, longtemps perçu comme un bloc monolithique, montre aujourd’hui des signes évidents de fragmentation. Des ententes contestées et des manœuvres discrètes en coulisses trahissent une course pour le contrôle et l’accès au pouvoir exécutif. Cette instabilité interne pourrait redéfinir la carte des influences à Yaoundé.

Les enjeux du pouvoir :

Cette période de flottement survient à un moment crucial pour la gouvernance camerounaise. Les observateurs s’interrogent sur l’impact de ces fractures internes sur la stabilité institutionnelle et la prise de décision. La redistribution des portefeuilles ministériels devient le théâtre d’une bataille souterraine où chaque faction tente de consolider sa position.

Alors que les rumeurs de remaniement enflent, la solidité des appuis à la première dame semble mise à l’épreuve. Ces tensions reflètent les réalités plus larges de la politique camerounaise, où les équilibres sont fragiles et les loyautés, constamment négociées. Dans ce contexte, qui sortira renforcé de cette reconfiguration du pouvoir ?

