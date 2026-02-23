Camer.be
Cathy Meba la nièce de Paul Biya milite pour la suppression du pagne du 08 Mars
Vice-présidente du Conseil régional du Sud, Cathy MEBA qui est par ailleurs la fille du frère cadet de Paul BIYA le président de la République, a fait une sortie pour le moins inhabituel sur les réseaux sociaux, pour s'insurger contre la pratique mercantiliste qui entoure le pagne de la Journée internationale des droits de la femme, plus connue sous le vocable du " pagne du 08 Mars".

En intégralité, son post publié ce matin sur son mur Facebook :

"Le Pagne du 8 mars une véritable torture. 
Je propose que cette histoire de pagne soit annulée. Tout dans ce pays n'est que mafia. Impossible de trouver le pagne à ce jour chez les distributeurs agréés.  

Uniquement les revendeurs qui le proposent jusqu'à 15000 frs. Comment vont faire nos mamans du village? Ou encore les jeunes filles, les femmes qui disposent de petits budgets? Celles qui économisent leurs petits centimes pour avoir l'honneur de se parer du fameux pagne en or le jour J. Je propose aux femmes pour l'année prochaine de refuser de porter le pagne si il n'est pas disponible et à bon prix pour tous." 

