Camer.be
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
CAMEROUN :: SéRAIL

CAMEROUN :: Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics :: CAMEROON

Un document présidentiel camerounais daté de janvier 2026 lève le voile sur une commande publique d'une opacité troublante. Il accorde, par procédure de gré à gré, un marché de 21,4 milliards FCFA à l'entreprise Sunna Design pour installer 21 500 lampadaires solaires. Ce simple projet d'éclairage public expose avec une clarté crue les dérives de gouvernance qui minent la gestion des deniers publics.

Une arithmétique vertigineuse et des comparaisons accablantes

Le coût unitaire calculé avoisine le million de francs CFA par lampadaire. Ce chiffre devient un scandale financier lorsqu'on le compare à des projets similaires. En 2021, la même entreprise a réalisé une opération quasi identique au Togo pour un coût unitaire de 524 000 FCFA, incluant la maintenance. Le prix au Cameroun est donc près de 90% plus élevé pour un équipement comparable. Cette disparité financière criante, sur des fonds publics, exige une justification transparente qui fait défaut.

La quadrature du cercle procédural

Le marché a été notifié directement par le Secrétariat Général de la Présidence, sur sollicitation de la ministre Ketcha Courtès, court-circuitant les mécanismes ministériels habituels. Le recours au gré à gré, normalement une exception pour l'urgence ou l'unicité technique, semble être devenu une règle pour des projets majeurs. Cette centralisation du pouvoir financier au sommet de l'État évite la mise en concurrence, prive l'État d'éventuelles économies et nourrit le soupçon systémique de favoritisme. La mention "Phase 1" laisse présager d'autres engagements colossaux via cette même voie détournée.

Le coût de l'opacité

Au-delà des chiffes, ce contrat symbolise un modèle économique à bout de souffle. Il décourage les entreprises locales compétitives, prive les caisses de l'État de ressources cruciales et sape la confiance des citoyens-contribuables. Lorsque la procédure supplante le résultat et que l'opacité remplace la reddition des comptes, le développement national lui-même s'éclipse. Jusqu'à quand les citoyens accepteront-ils de payer le prix fort pour des projets qui restent dans l'ombre ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #MarchesPublics #Transparence #SunnaDesign #Gouvernance #Enquete #ArgentPublic #Corruption #Politique #Finance

Lire aussi dans la rubrique SéRAIL

Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
Douala : le Premier ministre ordonne la reprise immédiate du scanning portuaire
Guerre de clans au sommet de l'État autour du contrat SGS à Douala
Port de Douala : quand le Premier ministre contredit la présidence sur le contrat SGS
Quatre ministères orphelins depuis cinq ans, Biya maintient le vide
Passeports Diplomatiques : La Récompense qui Fissure le Pouvoir à Yaoundé
Fractures dans l'entourage de Chantal Biya avant le remaniement gouvernemental
Scandale au Port Autonome de Douala : 55 milliards FCFA détournés pour mater la contestation
Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?
Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise
Le remaniement promis par Paul Biya plonge le pays dans l’attente paralysante
Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:03
PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...

PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
11:29
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics

Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
11:07
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé

Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
10:39
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique

L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
10:08
Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

SéRAIL :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo