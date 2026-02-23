Camer.be
Affaire Belka Tobis : trente ans de loyauté et une porte claquée
Une femme a donné trente ans de sa vie à un homme et à une famille. Sans contrat de mariage, sans protection juridique, avec pour seule garantie sa loyauté. Aujourd'hui, malade et vulnérable, elle a été frappée, humiliée et chassée. Son avocate, Dominique Fousse, porte sa voix devant la justice.

Le calvaire d'une femme de l'ombre

L'affaire Belka Tobis met en lumière une situation dramatique : celle d'une compagne de fait, jamais épousée civilement, mais qui a assumé pleinement son rôle au sein du foyer. Elle a élevé des enfants qui n'étaient pas les siens, géré le quotidien, soutenu son conjoint. En retour, lorsqu'elle est tombée malade, elle a subi violence et expulsion.

La loyauté sans contrat, une zone de danger pour les femmes

Derrière ce drame personnel se cache une réalité sociale massive. Des milliers de femmes vivent en union libre, consacrant leur vie à leur famille sans aucune sécurité juridique. En l'absence de mariage civil, elles n'ont droit à rien en cas de séparation ou de décès. Leur contribution, pourtant réelle, reste invisible aux yeux de la loi. La loyauté ne suffit pas à fonder des droits.

Un plaidoyer pour la reconnaissance du travail invisible

Me Dominique Fousse, avocate de Mme Belka Tobis, livre une analyse cinglante : "Peut-on exploiter trente ans de loyauté puis prétendre qu'il ne s'est rien passé ?" Elle rappelle que la violence conjugale reste de la violence, que les conjoints soient mariés ou non. L'enrichissement injustifié est condamnable, y compris lorsqu'il résulte d'une contribution domestique et affective. Son plaidoyer vise à faire reconnaître juridiquement la valeur de ces trente années de vie commune.

Quand l'amour sans protection devient piège

À court terme, cette affaire pourrait faire jurisprudence. Si la justice reconnaît les droits de Mme Belka Tobis, elle ouvrirait la voie à une meilleure protection des conjoints de fait. À long terme, elle interroge notre modèle social et juridique. Faut-il repenser le droit pour protéger celles et ceux qui construisent leur vie sans signature ? Faut-il automatiser certains droits après une durée de vie commune ?

Combien de femmes encore devront disparaître avant que la loi ne change ?
Le combat de Mme Belka Tobis dépasse son cas personnel. Il concerne toutes celles qui, aujourd'hui, vieillissent sans sécurité parce qu'elles ont aimé sans contrat. La question posée à la société est simple : la dignité humaine doit-elle vraiment dépendre d'un statut marital ?

