Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise
CAMEROUN :: SéRAIL

L'information a circulé comme une traînée de poudre dans les cercles politiques et sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation. Selon des sources internes et des documents fuités, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Cavaye Yeguie Djibril, percevrait une rémunération totale avoisinant les 111 millions de FCFA par mois. Ce montant astronomique, s'il était confirmé, illustrerait une gabegie à ciel ouvert et pose une question cruciale sur l'écart entre le train de vie des plus hauts responsables et la réalité économique d'un pays où le salaire minimum est inférieur à 50 000 FCFA.

La polémique ne porte pas seulement sur le chiffre global, mais sur sa décomposition. Une partie, environ 10 millions, serait attribuée au salaire de base. Le reste, une enveloppe floue de près de 100 millions, serait destiné aux "frais de représentation" et aux "avantages divers". Cette opacité dans la gestion des fonds publics au sein même de l'institution législative est au cœur du scandale. Elle alimente les accusations de détournement de fonds publics et jette une lumière crue sur les privilèges parlementaires souvent décriés. La longévité politique de l'intéressé, en poste depuis des décennies, ajoute à la controverse, interrogeant les mécanismes de contrôle interne.

Face à cette révélation, le silence officiel de l'Assemblée nationale est assourdissant. Aucun démenti formel ni aucune clarification n'a été apporté, laissant le champ libre à toutes les spéculations. Pour de nombreux observateurs, cette affaire dépasse le cas personnel. Elle symbolise un système où l'opacité budgétaire permet à une caste de prospérer loin des regards, tandis que la majorité de la population subit les politiques d'austérité. La question reste donc ouverte : jusqu'à quand les institutions de la République pourront-elles fonctionner sans une transparence absolue sur l'utilisation de l'argent des contribuables ?

Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise
