Dans un coup de force administratif, le Premier ministre camerounais a ordonné la reprise immédiate des opérations de contrôle au Port Autonome de Douala. Par deux courriers officiels datés du 30 janvier, le gouvernement somme la société SGS Scanning de reprendre ses activités et enjoint la direction du port de faciliter cette remise en route. Cette décision fait suite à une réunion interministérielle urgente et vise à rétablir la fluidité des inspections douanières.

Une injonction ferme pour le respect des contrats

Le Secrétaire Général de la Primature a adressé un ordre formel à la direction générale de SGS. L’instruction est claire : relancer sans délai le contrôle par scanner des marchandises, en pleine conformité avec le contrat liant l’entreprise à l’État. Cette directive met fin à une période de flottement et de ralentissement présumé des opérations, dont les impacts économiques commençaient à se faire sentir. Le gouvernement camerounais réaffirme ainsi son autorité sur la gestion d’une infrastructure critique pour le commerce national.

Le port sous surveillance étroite de l'État

La seconde missive, destinée au directeur général du port Cyrus Ngo’o, est tout aussi directive. Elle lui commande de prendre toutes les dispositions pour l’accueil effectif des équipes SGS. Le Premier ministre y précise un point crucial : toute volonté de confier des prestations de scanning à un autre opérateur doit suivre une procédure régulière, en stricte application des textes. Cette précision vise à verrouiller le processus et à prévenir toute déviation ou interprétation locale des consignes nationales.

Une décision à portée économique et politique

Pour s’assurer de l’exécution diligente de ces ordres, des copies ont été adressées à la Présidence de la République et aux ministères de la Justice, des Finances et des Transports. Cette circulation démontre la dimension hautement stratégique de ce dossier. La relance du scanning est présentée comme une nécessité pour la sécurité, la transparence et l’efficacité des flux logistiques au Port de Douala, poumon économique du Cameroun et de toute la sous-région.

Cette intervention musclée de l’exécutif suffira-t-elle à durablement stabiliser les opérations et à restaurer la pleine confiance des opérateurs économiques ?

