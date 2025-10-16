Félicitations de la diaspora camerounaise du Canada au président élu Issa Tchiroma Bakary

Cameroon Coalition for Change Canada (CCC) remercie le peuple Camerounais pour sa participation citoyenne massive au scrutin du 12 octobre 2025.

Cameroon Coalition for Change Canada (CCC) porte à votre connaissance que sur la base des procès-verbaux recueillis et vérifiés par les différents représentants des partis politiques du territoire national, les réseaux de la société civile et observateurs, le candidat du Front Salut National du Cameroun (FNSC), Issa Tchiroma Bakary est crédité d’après la compilation d’un plébiscite.

Les suffrages exprimés en sa faveur variant entre 70% et 79% au stade actuel de dépouillement de plus 30000 bureaux de votes sur les 31000.

De ce qui précède, Cameroon Coalition for Change Canada (CCC) reconnait la victoire du FNSC et adresse ses félicitations à son Candidat Issa Tchiroma Bakary. Nous encourageons les candidats, les partis politiques, les membres de société civile, les médias, les ambassades et gouvernements des pays amis, etc., à adresser leurs vives félicitations au président élu Issa Tchiroma Bakary.

Nous demandons aux forces de défense et sécurité (police, gendarmerie et l’armée) de saisir cette occasion pour prêter allégeances et se mettre au service du président élu Issa Tchiroma Bakary.

Enfin, nous demandons au président sortant Paul Biya de reconnaître la volonté populaire exprimée à travers les urnes, de surseoir à toute forfaiture et manipulation des résultats du scrutin à travers les gouverneurs, préfets, sous-préfets et présidents des tribunaux et de préparer une transition pacifique du pouvoir afin d’éviter que le pays ne s’embrasse.

Fait à Montréal le 14 octobre 2025

Ont signé :

Toutes les organisations de la communauté camerounaise du Canada regroupées au sein du CCC

Canada et tous les Canadiens d’origine camerounaise.

Cameroon Coalition for Change Canada (CCC Canada) Headquater : Montréal, Québec, Canada H1K 3V5

Tél :+1 (438) 622-4671- Corporation Nr : 1197899-3 Courriel : ccc.canada1@gmail.com

