FRANCE :: Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance
En ce 1er novembre 2025, la ville de Paris est devenue le théâtre d'une mobilisation pacifique d'envergure, menée par la diaspora camerounaise. L'objectif était clair et affiché : dénoncer la gouvernance du régime en place depuis plus de quatre décennies et exiger un avenir de liberté pour le Cameroun.
Ce rassemblement s'inscrit dans un contexte post-électoral extrêmement tendu, marqué par la réélection contestée de Paul Biya. Les manifestants ont élevé leurs voix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de « crimes » et de « tortures » infligés par le pouvoir en place et ses alliés, ciblant nommément le Chef de l'État, ainsi que des figures clés du régime comme Chantal Biya, Ferdinand Ngoh Ngoh, Paul Atanga Nji, et Clément Atangana.
Ce mouvement de la diaspora s'affirme comme une force de contestation politique déterminée à obtenir un changement profond. Le message transmis est celui d'un rejet catégorique du « clan » dirigeant, accusé d'être la cause principale du déclin national. Cette démarche transnationale met en lumière le rôle croissant des Camerounais résidant à l'étranger dans la dynamique politique nationale, transformant les capitales européennes en tribunes de résistance contre l'autoritarisme.
La diaspora camerounaise brandit l'étendard de l'unité, persuadée que l'atteinte d'un « Cameroun meilleur » passe inéluctablement par la fin de ce qu'elle perçoit comme une « dictature frauduleuse et sanguinaire ». Cette action pacifique dans un haut lieu symbolique comme Paris vise non seulement à alerter l'opinion internationale, mais aussi à consolider un front uni pour l'alternance.
