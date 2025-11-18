Camer.be
Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun :: CAMEROON

La scène politique et intellectuelle camerounaise est secouée par une nouvelle polémique explosive, orchestrée par le philosophe controversé et chargé de cours à l'Université de Yaoundé I, le Dr Fridolin Nke. Ce dernier a récemment utilisé sa page Facebook pour exiger l'arrestation de Me Alice Nkom, figure reconnue des droits humains et récemment nommée porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary, le prétendu Président-élu. Cette injonction publique, d'une rare virulence, soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression, le rôle des intellectuels et les stratégies de positionnement face au pouvoir.

Le Dr Nke, connu pour ses prises de position sans ambiguïté en faveur du régime de Paul Biya, accuse Me Nkom d'engager des "actions visant à déstabiliser le pays" suite à son engagement auprès de Tchiroma. Le ton est particulièrement agressif, le philosophe exigeant l'arrestation "immédiate" de l'avocate pour "insultes au Chef de l'État, défis aux institutions de la République, et atteinte à la sûreté de l'État". L'utilisation d'expressions dégradantes à l'égard de l'avocate dont le statut de défenseure des minorités est notoirement reconnu illustre la brutalité du débat politique camerounais et la polarisation extrême des opinions.

Ce zèle manifesté par le Dr Nke ne manque pas de réveiller de vieilles mémoires. Nombreux sont ceux qui se rappellent l'épisode où le philosophe lui-même fut physiquement agressé, il y a quelques années, dans le bureau de l'ancien chef de la Sécurité Militaire, le colonel à la retraite Émile Bamkoui. Cet incident, largement médiatisé à l'époque, rappelle la fragilité de la position des acteurs publics, même ceux alignés sur le pouvoir. Cette histoire personnelle alimente la spéculation : le philosophe cherche-t-il, par cette démonstration spectaculaire de loyauté, à obtenir une nomination ou un positionnement au sein de l'appareil d'État ? La question de la quête d'une nomination plane, suggérant que ses déclarations pourraient être moins motivées par la conviction que par l'opportunisme et la recherche d'une reconnaissance officielle.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#FridolinNke #AliceNkom #Cameroun #PolitiqueCM #DroitDeDefense #Intellectuels #Tchiroma

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025
Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya
Paul Atanga Nji : Jusqu'où ira l'Homme Fort du Régime Biya dans la Répression Post-électorale ?
Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun
ELECAM : Pourquoi les Résultats du 12 Octobre 2025 ne Sont Pas Publics sur son Site ?
SÉCURITÉ INTÉRIEURE : LES NOUVEAUX PARADIGMES DU MAINTIEN DE L’ORDRE
Cameroun octobre 2025 : Et maintenant, que faire ?
Contestation électorale : la loi punit-elle les citoyens qui ne reconnaissent pas les résultats ?
Déclarer Issa Tchiroma Vainqueur, la Ligne Rouge qui Mène au Tribunal Militaire
LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES
Issa Tchiroma : Le Crime de Lèse-Majesté qui Déchaîne la Haine du Régime RDPC
Élimination du Cameroun : Quand la Défaite des Lions Indomptables Révèle l'Ironie Politique
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:00
Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025

Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025
19:35
Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya

Alice Nkom Dénonce la Dictature au Cameroun : Vérité Crue Contre Impunité du Régime Biya
17:56
Emmanuel Simh : « Paul Biya sait lui-même qu'il a perdu l'élection »

Emmanuel Simh : « Paul Biya sait lui-même qu'il a perdu l'élection »
17:38
Paul Atanga Nji : Jusqu'où ira l'Homme Fort du Régime Biya dans la Répression Post-électorale ?

Paul Atanga Nji : Jusqu'où ira l'Homme Fort du Régime Biya dans la Répression Post-électorale ?
17:14
Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun

Fridolin Nke Contre Alice Nkom : Le Débat sur la Volonté de Déstabilisation au Cameroun

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo