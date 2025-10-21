FRANCE :: Val-de-Marne : deux infirmières mises en examen pour meurtre et empoisonnement

Le milieu médical du Val-de-Marne est sous le choc après la mise en examen de deux infirmières pour des faits d'une extrême gravité survenus au sein de l'hôpital privé de Thiais. Ces deux soignantes, âgées de 43 ans et respectivement d'origine ivoirienne et camerounaise, font l'objet de poursuites judiciaires distinctes suite au décès suspect de deux patientes. La première a été mise en examen pour meurtre, tandis que la seconde est visée par une accusation d'empoisonnement présumé.

Les deux femmes ont été interpellées par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes avant d'être déférées. Le parquet de Créteil, qui a ouvert une information judiciaire, a requis et obtenu leur placement sous contrôle judiciaire. Les mesures sont strictes, avec une interdiction formelle d'exercer toute activité dans le domaine médical pendant la durée de l'enquête.

Les investigations doivent maintenant déterminer les circonstances exactes et les motivations potentielles derrière ces actes qui ont provoqué une onde de choc au sein du personnel soignant et des patients de cet établissement de santé. Cette affaire rappelle la vulnérabilité des patients et l'importance cruciale des procédures de contrôle dans les institutions de soins.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp