Panne de l'Avion de Paul Biya à Maroua : Un Symbole de la Gouvernance par Affrètement Coûteux

L'incident survenu lors du déplacement du Président Paul Biya à Maroua pour son unique meeting de campagne électorale en octobre 2025 a révélé de manière spectaculaire les failles logistiques de la présidence, et a ravivé le débat sur les coûts et la sécurité des transports présidentiels. Le fait que l'avion affrété soit resté immobilisé sur le tarmac de Maroua pendant un mois, obligeant le chef de l'État à passer la nuit sur place en attendant l'arrivée d'un appareil de remplacement, dépasse l'anecdote pour devenir un véritable cas d'étude sur la gouvernance publique.

Au-delà de l'embarras diplomatique et de l'interruption inattendue de l'agenda présidentiel, cette panne soulève des questions fondamentales sur la gestion des ressources de l'État. Pourquoi recourir systématiquement à l'affrètement d'appareils de luxe, souvent loués à des prix exorbitants, plutôt que de maintenir une flotte officielle moderne et fiable ? Cet incident met en lumière une réalité économique : le coût exorbitant de l'immobilisation d'un tel appareil affrété. Pendant un mois, cet avion est resté une charge financière considérable pour le contribuable camerounais, sans qu'il ne serve l'usage pour lequel il a été initialement contracté. C'est un exemple frappant d'une dépense publique qui s'accumule loin des yeux de la population, symbolisant un fardeau financier inutile.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'option de l'affrètement est souvent justifiée par la nécessité de garantir une sécurité maximale et une flexibilité logistique pour le Président. Or, cet événement démontre que même les avions loués, supposément de haute qualité, ne sont pas à l'abri des pannes majeures. Le séjour forcé du Président dans l'Extrême-Nord, bien que géré avec les moyens de fortune pour assurer sa sécurité, a mis en péril l'image de solidité et de maîtrise de l'exécutif. La non-communication officielle détaillée sur les causes de la panne et le coût de la gestion de cette crise a alimenté la spéculation, renforçant le sentiment de déficit de transparence.

