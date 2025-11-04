Camer.be
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion
Émirats Arabes Unis :: DIASPORA

Émirats Arabes Unis :: Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion :: UNITED ARAB EMIRATES

Le Département des Enquêtes Criminelles (CID) de Dubaï a mené une opération nocturne ciblée sur un immeuble abritant majoritairement des ressortissants africains, soulevant de vives inquiétudes au sein de la communauté camerounaise et des autres diasporas subsahariennes aux Émirats Arabes Unis. Des séquences de vidéosurveillance ont capturé les moments du raid, survenu dans la nuit du 4 novembre 2025, qui a abouti à l'arrestation de plusieurs individus. Au moins trois ressortissants camerounais figurent parmi les personnes interpellées.

L'opération, dont la motivation officielle n'a pas été clairement explicitée, semble s'inscrire dans une vague de contrôles et d'interpellations visant la main-d'œuvre étrangère. Selon des sources concordantes, la situation des personnes arrêtées est particulièrement délicate et met en lumière une problématique récurrente. Parmi les détenus se trouvent à la fois des individus en situation irrégulière, sans documents de résidence valides, mais également des résidents munis de tous leurs papiers. Ce dernier point suscite une alarme croissante, car même les personnes possédant des documents légaux sont désormais confrontées à la possibilité d'une expulsion.

Cette incertitude administrative et le manque de transparence des autorités émiraties autour des critères d'arrestation et de déportation ont un impact psychologique et économique dévastateur. Les communautés africaines dénoncent régulièrement des raids qui s'apparentent, pour certains observateurs, à du profilage racial, comme cela a déjà été rapporté par des organisations de défense des droits humains lors de campagnes similaires par le passé. La peur de l'expulsion collective, en violation des principes du droit international qui interdisent les expulsions massives et arbitraires, plane désormais sur de nombreux travailleurs expatriés.

Pour l'heure, les ressortissants camerounais arrêtés sont confrontés à un avenir incertain, menacés d'une déportation qui pourrait leur faire perdre leur emploi, leurs économies et leurs biens laissés à Dubaï. L'ambassade et les consulats du Cameroun aux Émirats Arabes Unis n'ont pas encore publié de communiqué officiel détaillant les démarches entreprises pour assurer la protection des citoyens concernés et garantir leurs droits légaux. La situation illustre la précarité migratoire et l'importance cruciale de la conformité réglementaire pour tout expatrié. 

