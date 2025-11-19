Coup de Théâtre Politique au Cameroun, Stratégie et Avenir Post-Élections 2025 :: CAMEROON

Le Cameroun est à l'aube d'un chapitre politique sans précédent, marqué par l'audace et la détermination d'Issa Tchiroma. Ignorant les tentatives d'intimidation du Ministre de l'Administration Territoriale, Atanga Nji Paul, Tchiroma a initié la formation de son propre gouvernement, un geste qui se veut l'affirmation d'une victoire électorale contestée en 2025 et qui expose, par contraste, l'inertie persistante du régime sortant. Cette action calculée renforce la conviction partagée par des millions de Camerounais qu'il est le véritable vainqueur du scrutin.

L'absence prolongée de Paul Biya, fidèle à son habitude de se retirer après la proclamation du Conseil constitutionnel, soulève des questions fondamentales. Un président fraîchement déclaré devrait logiquement s'engager dans la formation d'un cabinet, mais le silence et l'obscurité qui entourent le leader de 92 ans suggèrent un manque criant de mandat, de faculté mentale ou de capacité physique à diriger. Cette éclipse est d'autant plus troublante que les rumeurs d'une évacuation médicale vers Genève pour des maux liés à l'âge persistent, faisant peser un fardeau financier lourd sur les coffres nationaux. Dans les coulisses du pouvoir, des murmures évoquent des divisions et l'ambition grandissante de Frank Junior, pressenti pour l'héritage dynastique, indiquant une possible rupture au sein de l'élite dirigeante. Seules des communications via les réseaux sociaux, émanant de son entourage, tentent de maintenir l'illusion d'une présence en accusant des politiciens anonymes de troubles, détournant l'attention du véritable facteur de division : l'agressivité de son ministre de l'Administration Territoriale.

C'est dans ce vide de leadership qu'Issa Tchiroma a naturellement pris le devant de la scène. Démontrant une clarté stratégique, il a procédé à sa première nomination de haut niveau : l'avocate Alice Nkom, figure reconnue des droits de l'homme et critique virulente du régime en place, en tant que porte-parole du gouvernement. Ce choix n'est pas anodin ; il est un signal fort et décisif, marquant une rupture nette avec la culture d'opacité, de répression et de mépris de l'État de droit qui a caractérisé les décennies précédentes. La nomination d'Alice Nkom vise à établir une légitimité politique immédiate et à restaurer la confiance du public. Elle projette l'image d'une nouvelle administration ancrée dans ses principes, favorisant la transparence, la responsabilité et l'intégrité, à l'opposé des méthodes de manipulation et d'intolérance.

L'objectif de cette unité de communication gouvernementale est d'assurer la cohérence des messages, d'organiser des séances d'information quotidiennes et de publier les premières décisions politiques. Une telle communication transparente est la première étape indispensable pour rétablir la foi dans les institutions de l'État, tant au niveau national qu'international, un enjeu essentiel pour l'avenir politique du Cameroun.

Issa Tchiroma avance avec la détermination d'un homme qui agit en tant que président, sans se cacher et sans craindre l'arrestation, affirmant sa victoire face aux manœuvres des "voyous et des chiens du RDPC". Son prochain coup stratégique devrait être une allocution à la nation pour présenter son programme et esquisser une philosophie gouvernementale basée sur l'honnêteté et l'inclusion, cimentant son rôle de leader de l'opposition et son emprise sur l'échiquier national. La pression est désormais sur la réaction d'Atanga Nji Paul et du régime sortant. La transition politique est en marche.

