BELGIQUE :: Félicitations de la diaspora camerounaise combattante au Président Issa Tchiroma et au Peuple

Le 12 octobre dernier a marqué un tournant historique dans l'histoire politique du Cameroun.Le peuple s’est exprimé avec force et lucidité. Dans tous les quatre coins de la république, les électeurs ont fait entendre leur volonté, de justice, de vérité et du changement. Ce tournant est incarné aujourd'hui par la victoire du candidat Issa Tchiroma à la plus haute magistrature du Cameroun et s’inscrit d’une certaine manière dans l'éveil et du réveil du peuple camerounais face à un pouvoir illégitime habitué à frauder aux élections pour se maintenir au pouvoir depuis plusieurs décennies.

Nous, associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique et du Royaume Uni, tenons à féliciter le candidat Tchiroma, qui, selon les 90% des résultats issus de plusieurs bureaux de vote, a été largement plébiscité.

Au-delà des appartenances partisanes, c’est la défaite d’un système figé, incarné par un président sortant devenu absent, que le peuple a acté. Ce moment marque une étape historique dans notre marche vers une démocratie vivante, pluraliste et responsable.

Cette victoire, c’est l’affirmation d’un peuple qui reprend son destin en main pour écrire son histoire sans complexe et en toute souveraineté.

Le respect de la volonté populaire est désormais une exigence non négociable.

Aussi, c’est avec une grande satisfaction que les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et du Royaume uni à savoir, le CODE, le CEBAPH, ASMA, Action Solidaire Internationale, Le Mouvement de Février 2008, se joignent à toutes les forces et tendances pour féliciter chaleureusement le nouveau Président élu du Cameroun son Excellence Issa Tchiroma Bakary et le peuple du Cameroun.

En outre, les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et du Royaume uni souhaitent que cette victoire électorale devienne une source d’inspiration, un phare de la démocratie tendant à démontrer que l’exercice du pouvoir sous l’égide d’un leadership mérité est la seule voie pour le Cameroun et l'Afrique.

Une fois de plus, les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et du Royaume uni félicitent le peuple Camerounais d’avoir pris le flambeau du changement et d’avoir su porter Issa Tchiroma à la tête de l’État du Cameroun.

Si le chemin de la démocratisation et la vulgarisation des idéaux de la paix est encore lointaine dans nos communautés, cette victoire est une véritable source d’inspiration et nous rapproche un peu plus la concrétisation de l’idéal d'une société égalitaire et de paix qui est le seul à même de soigner les maux des populations

L’histoire retiendra que le 12 octobre 2025 au Cameroun, le peuple a parlé. Maintenant, il revient à tous de l’écouter. Le régime en place actuellement devra faire preuve de grandeur et d’honorer la vérité des urnes .

Bruxelles, Conakry et Londres le 16/10/2025

Pour les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et du Royaume Uni

- Le CODE, (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Dr Janvier Kingué

- Le CEBAPH, (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), Hugues Seumo

- ASMA, (Action Solidaire pour Marafa), Fabrice Nyambe

- ASI (Action Solidaire Internationale), Emegue T. Gisèle

- Le Mouvement de Février 2008, Nitcheu Ngandjeu Gaël Martial

- CCL Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques Camerounais), Dr Ebodé

- La Fondation Moumié, Dr Ekwalla Mara

