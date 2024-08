MONDE ENTIER :: No Comment, Diaspora :Au Cameroun, 80% de nos ambassadeurs à l’étranger sont du Sud Cameroun :: WORLD

Sous le régime de Paul Biya, on a plus de chance d’être nommé et promu quand on est issu de la région du Sud.

Dans une publication rendue publique ce jour,l'écrivain Onana Ongo'Ozoo fait savoir que le régime Biya est tribaliste. Du coup pour réussir dans l’administration, il faut appartenir à un groupe ethnique.

« Moi même je veux passer le concours pour devenir Bulu ou Ekang.Parce que j’ai remarqué que 80% de nos ambassadeurs à l’étranger sont des Ekang/ Bulu , que 60% de nos préfets et sous-préfets sont des Ekang/ Bulu, que le commandement de la police et de nos armées est contrôlé à plus de 70% par les Ekang/ Bulu, que presque tous les services qui concernent la gestion de l’argent dans les universités d’État et les services publics sont contrôlés essentiellement par les Ekang/ Bulu. », dénonce-t-il.

S'agissant des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, les révélations sont fracassantes. Lisez plutôt



ETATS – UNIS Etoundi Essomba

ISRAEL Jean Pierre Biyiti Bi Essam

JAPON Ndzengue Pierre

BELGIQUE Evina Abe’e Daniel

FRANCE André-Magnus Ekoumou

ITALIE Sébastien Foumane

PAYS-BAS Liguemoh Ondoa Madeleine

SUISSE Bindzi Henri Léonard

VATICAN Zanga Antoine

ALLEMAGNE Ndocki Victor

ESPAGNE Paulin Godfried Yanga

SENEGAL Koe Ntonga Jean

ETHIOPIE Churchill Ewumbue-Monono

GABON Edith Félicie Noëlle Ondoua Ateba née Ngaeto Zam

GUINEE EQ. Owono Menguele Désire Jean Claude

LIBERIA Gang Beng Yela Augustine

TUNISIE Victor LOE

AFRIQUE DU SUD Anu'a-Gheyle Solomon Azoh-Mbi

BRESIL Mbeng Martin Agbor

CHINE Mpana Martin

ARABIE SAOUDITE Iya Tidjan

RUISSIE Mahamat Pabe Sale

ROYAUME UNI Fotabong Albert Njoteh

ALGERIE Hamidou Komidor Njimoluh

CENTRAFRIQUE Nzoyoum Nicolas

COTE D’IVOIRE Mme Koloko Epouse Assene N'kou Marie-Yvette