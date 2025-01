CAMEROUN :: Camair-Co : incident de dépressurisation relance les critiques sur la qualité de service :: CAMEROON

La Camair-Co, a récemment été sous les feux des projecteurs suite à un incident de dépressurisation survenu lors du vol QC222 en route vers Garoua. Bien que l’atterrissage se soit déroulé en toute sécurité, cet événement a relancé les critiques concernant la qualité de service de la compagnie, déjà pointée du doigt par les passagers pour ses retards, ses tarifs élevés et ses prestations médiocres.

L’incident de dépressurisation du vol QC222

Le vol QC222 de Camair-Co, en approche vers l’aéroport international de Garoua, a connu un incident de dépressurisation de la cabine. Selon un communiqué de la compagnie, l’équipage a immédiatement suivi les protocoles de sécurité en déployant les masques à oxygène pour les passagers et en effectuant une descente contrôlée. L’avion a atterri en toute sécurité, et tous les passagers ainsi que l’équipage ont débarqué sans blessure.

L’appareil a été envoyé en inspection technique pour garantir sa sécurité opérationnelle future. Camair-Co a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée, tout en assurant que son programme de vols ne serait pas affecté.

Un contexte de griefs récurrents

Cet incident survient dans un contexte où Camair-Co est régulièrement critiquée pour la qualité de ses services. En 2022, la compagnie avait déjà fait face à un tollé public concernant ses tarifs élevés et ses prestations jugées insatisfaisantes.

Des plaintes récentes et persistantes

En janvier 2024, des passagers ont accusé Camair-Co de les avoir abandonnés après qu’un vol prévu pour Libreville à 10 heures du matin a décollé à 8 heures, laissant derrière ceux qui devaient embarquer à 8 h 30. Plus récemment, le député Cabral Libii a critiqué la compagnie pour ses retards persistants et sa mauvaise prestation de services.

Ces incidents répétés ont érodé la confiance des passagers envers Camair-Co, malgré les efforts de la compagnie pour améliorer son image.

Un test pour rétablir la confiance

L’incident du vol QC222 est un nouveau test pour Camair-Co, qui doit rétablir la confiance du public tout en garantissant la sécurité de ses passagers. Bien que la compagnie ait correctement géré la situation en suivant les protocoles de sécurité, son défi principal reste d’améliorer la fiabilité et la qualité de ses services.

Pour l’instant, Camair-Co assure que son programme opérationnel ne sera pas affecté. Cependant, il reste à voir si cette assurance suffira à convaincre une clientèle déjà désenchantée.

L’incident de dépressurisation du vol QC222 de Camair-Co a relancé les critiques sur la qualité de service de la compagnie aérienne nationale. Alors que la sécurité des passagers a été assurée, les griefs récurrents concernant les retards, les tarifs élevés et les prestations médiocres continuent de ternir l’image de Camair-Co.

Pour regagner la confiance du public, la compagnie devra non seulement maintenir des standards de sécurité élevés, mais aussi améliorer significativement la qualité de ses services. Reste à savoir si Camair-Co parviendra à relever ce défi dans un contexte de concurrence accrue et d’attentes grandissantes de la part des passagers.