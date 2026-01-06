Camer.be
Forces de défense et de sécurité : près de 1 500 personnels reçoivent leurs épaulettes à Yaoundé
La cour d’honneur de la Brigade du Quartier Général à Yaoundé a servi de cadre, ce jeudi 1er janvier 2026, à la cérémonie solennelle de remise d’épaulettes à environ 1 500 personnels des Forces de défense et de sécurité (FDS), récemment promus à des grades supérieurs.

Ces promotions interviennent à la suite d’un décret du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, portant élévation au grade supérieur de plusieurs personnels des Forces de défense et de sécurité, conformément aux textes en vigueur et à la tradition militaire.

La cérémonie était présidée par le Secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie nationale, Galax Yves Etoga du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire général du Ministère de la Défense, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Cameroun, de nombreux officiers généraux et officiers supérieurs, venus témoigner de la solennité et de la portée institutionnelle de cet événement.

La compagnie musique de la Brigade du Quartier Général a assuré l’animation musicale de la prise d’armes, accompagnant avec précision et solennité les différentes phases de la cérémonie, dans le strict respect des usages et du protocole militaire.

Moment central de la cérémonie, la remise des épaulettes a symbolisé la reconnaissance de la Nation envers des hommes et des femmes dont le parcours est marqué par la discipline, le dévouement et l’engagement au service de la paix et de la sécurité.

La cérémonie s’est achevée par un défilé militaire, exécuté avec rigueur et cohésion, traduisant la disponibilité opérationnelle et le professionnalisme des différentes composantes des Forces de défense et de sécurité.

Le commandement des troupes était assuré par le Colonel Yende Sakeh Godfrey, qui a veillé au bon déroulement de l’ensemble des articulations de cette prise d’armes solennelle.

À travers cette cérémonie de début d’année, les autorités réaffirment la volonté de l’État de valoriser le mérite, l’excellence et le sens du devoir au sein des Forces de défense et de sécurité, piliers de la stabilité et de la souveraineté nationale.

