Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel
Sous le feu des buts, le Cameroun sous le choc d'un possible sabotage institutionnel :: CAMEROON

Alors que les Lions Indomptables se battent sur les terrains de la CAN Maroc 2025, une bataille bien plus sourde les frappe dans le dos. Une enquête exclusive révèle que la belle aventure camerounaise dérangerait au plus haut sommet de l'État, au point de susciter des actes de sabotage ciblés.

Au cœur du scandale : le blocage délibéré des ressources financières vitales. Le budget additif pour la participation de l'équipe nationale est retenu au Secrétariat Général de la Présidence de la République (SGPR). Le dossier, pourtant validé, ne serait pas transmis au chef de l'État pour signature, empêchant ainsi le déblocage des fonds nécessaires au bon déroulement de la campagne. Cette situation paralysante intervient dans un contexte de conflit larvé pour le contrôle financier du football camerounais, où la gestion des subventions étatiques est régulièrement un terrain d'affrontement entre le ministère et la fédération.

Cette crise financière est aggravée par une communication officielle trompeuse. Le Ministre des Sports et de l'Éducation Physique (MINSEP), Narcisse Mouelle Kombi, est accusé d'usurper le rôle de la FECAFOOT en annonçant publiquement le paiement des primes des joueurs, un pouvoir qui ne relèverait pas de son ministère. Ces déclarations, selon nos informations, seraient mensongères et participeraient d'une campagne de désinformation destinée à semer le trouble au sein du groupe et dans l'opinion publique.

Ces événements ne sont que la dernière manifestation d'une crise de gouvernance qui mine le football camerounais depuis des années. La guerre ouverte entre la Fédération Camerounaise de Football, présidée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports a atteint son paroxysme avec le limogeage controversé du sélectionneur Marc Brys à peine vingt jours avant le début de la CAN. Ce conflit, qui porte sur le contrôle de la sélection nationale et l'autonomie de la fédération, a créé un climat délétère où l'intérêt sportif passe souvent après les luttes de pouvoir.

Ironie du sort, ces manœuvres interviennent alors que l'équipe, menée par l'entraîneur David Pagou, réussit à transformer l'adversité en force collective. Malgré l'absence de plusieurs cadres majeurs et ce climat politique toxique, les Lions enchaînent les performances et défient tous les pronostics.

Cette situation pose une question fondamentale : jusqu'où la classe politique est-elle prête à aller pour asseoir son contrôle, même au prix de l'honneur national porté par ses athlètes ?

