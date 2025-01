CAMEROUN :: Elecam 2025 : Formation pour améliorer l’inscription électorale et éviter les rejets :: CAMEROON

En 2025, Elections Cameroon (Elecam) lancera un programme de formation ambitieux destiné à son personnel. Ce projet vise à renforcer les compétences des agents impliqués dans les étapes clés du processus d’inscription électorale. L’objectif principal est de réduire les erreurs et d’éviter les rejets d’inscriptions, un problème récurrent qui a suscité de vives critiques, notamment de la part de l’opposition politique.

En 2024, près de 12 000 inscriptions ont été rejetées, un chiffre qui a alimenté les débats sur la crédibilité des listes électorales. Ces rejets, souvent dus à des erreurs administratives ou à des dossiers incomplets, ont mis en lumière la nécessité d’une meilleure formation des agents. Elecam entend donc corriger ces lacunes en mettant en place un programme structuré et efficace.

Les enjeux de la formation Elecam

Le programme de formation se concentrera sur les étapes clés du processus d’inscription électorale, telles que la vérification des pièces justificatives, la saisie des données et la validation des dossiers. En améliorant ces aspects, Elecam espère garantir des listes électorales plus fiables et transparentes.

Bien que les détails du calendrier restent encore flous, l’institution électorale camerounaise a réaffirmé son engagement à préserver l’intégrité des listes électorales. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la confiance des citoyens et des partis politiques envers le processus électoral est cruciale.

Une réponse aux critiques

Les 12 000 rejets d’inscriptions en 2024 ont été un sujet de controverse, notamment pour l’opposition politique, qui y a vu une tentative de manipulation des listes électorales. Elecam, en lançant ce programme de formation, cherche à rassurer tous les acteurs politiques et à démontrer sa volonté d’améliorer le système électoral.

Perspectives pour 2025

Avec ce programme, Elecam espère non seulement réduire les erreurs techniques, mais aussi renforcer la crédibilité des élections au Cameroun. En formant son personnel aux meilleures pratiques, l’institution souhaite garantir un processus d’inscription plus fluide et plus inclusif.

En conclusion, le programme de formation d’Elecam pour 2025 représente une étape importante vers des élections plus transparentes et équitables. En se concentrant sur les étapes clés du processus d’inscription électorale, l’institution montre sa détermination à éviter les erreurs passées et à restaurer la confiance des citoyens.