FRANCE :: Nadine Patricia Mengue : L’éclat d’une étoile des années 90

Dans les années 90, elle illuminait nos écrans en animant l’inoubliable Tube Vision, cette émission que Pascal Pierre Bengono avait lui-même portée avec élégance. Nadine Patricia Mengue, étoile montante de la scène médiatique, gravit rapidement dans l’univers des radios, où son nom résonnait avec éclat. Chaque nouveau disque d’un chanteur camerounais, s’accompagnait d’une dédicace à son intention, hommage vibrant à son talent et à son aura. Dotée d’un charisme indéniable et d’un sens inné de la présentation, elle marqua les esprits avant de poser son expérience sur Tam-Tam Week-end.

Puis vint l’appel de l’Occident. À Paris, elle tenta de faire vibrer les écrans des grandes chaînes, mais le succès tant espéré ne fut pas au rendez-vous. De voyage en voyage, Nadine Patricia Mengue conserva ce sourire radieux, sa marque de fabrique, qui semblait traverser le temps sans en être altéré. Et puis, soudain, la lumière médiatique céda la place à une autre clarté, plus spirituelle. Nadine trouva refuge derrière Dieu. Elle prêche aujourd’hui, enseigne la parole divine et invite les âmes à suivre son chemin, avec douceur et conviction. Ce sourire, qui fut autrefois un phare dans le tumulte des ondes et des écrans, éclaire désormais une foi ardente.

Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent comment elle a pu opérer un tel retournement de situation. Mais, comme on le dit, Dieu appelle qui Il veut, quand Il veut. À Lui seul revient le pouvoir de reconnaître les siens, et il n’appartient à personne de juger Ses voies. Aujourd’hui encore, Nadine Patricia Mengue reste cette femme soignée, cette figure que l’on n’associe qu’à des beaux souvenirs. Elle est une part précieuse de notre jeunesse, celle qui fut bercée par sa voix et son sourire. En attendant que ses prières et ses prêches parviennent jusqu’à nous, nous lui dédions cet hommage. Il est un écho à cette époque où elle parlait comme une étoile, un clin d’œil à une jeunesse à jamais gravée dans nos cœurs.