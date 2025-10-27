FRANCE :: GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse

Le 8 novembre 2025, Villepinte vibrera au rythme de la solidarité et de l’émotion. Le grand Gala ACUT revient pour une nouvelle édition placée sous le signe du don, de la vie et de la musique.

Né d’une histoire profondément personnelle, cet événement caritatif est l’héritage d’un vœu : celui de Corine Tonye, une mère courageuse qui a transformé la douleur du départ de son fils Ulysse en un puissant moteur d’action. Depuis, elle mobilise chaque année ou tous les deux ans, des bénévoles, des artistes et des âmes généreuses pour sensibiliser au don de moelle osseuse, un geste qui peut sauver des vies.

Roga Roga Cette année encore, la scène du gala à Villepinte, accueillera un plateau exceptionnel. L’artiste international, fidèle porte-flambeau de la cause, partagera la scène avec Hob Koul, Carmyn et Bienvenue Tonye Moussingha. Ensemble, ils feront résonner leurs voix pour la vie, dans un spectacle mêlant émotion, espoir et engagement.

Au-delà du concert, cette soirée est un appel vibrant à la solidarité. Car plus nous serons nombreux à comprendre et accepter l’importance du don de moelle osseuse, plus nous donnerons une chance à ceux qui, comme Ulysse, luttent contre des maladies rares et redoutables.

Le Gala ACUT 2025, c’est bien plus qu’un événement artistique. C’est un moment d’union, un cri d’amour, un acte de foi en l’humanité. Rendez-vous le 8 novembre à Villepinte pour célébrer la vie, la mémoire et l’espérance autour d’une soirée où chaque note, chaque sourire, chaque geste comptera.

