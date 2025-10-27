Camer.be
GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse

Le 8 novembre 2025, Villepinte vibrera au rythme de la solidarité et de l’émotion. Le grand Gala ACUT revient pour une nouvelle édition placée sous le signe du don, de la vie et de la musique.
 
Né d’une histoire profondément personnelle, cet événement caritatif est l’héritage d’un vœu : celui de Corine Tonye, une mère courageuse qui a transformé la douleur du départ de son fils Ulysse en un puissant moteur d’action.
 
Depuis, elle mobilise chaque année ou tous les deux ans, des bénévoles, des artistes et des âmes généreuses pour sensibiliser au don de moelle osseuse, un geste qui peut sauver des vies.
 
Cette année encore, la scène du gala à Villepinte, accueillera un plateau exceptionnel. L’artiste international Roga Roga, fidèle porte-flambeau de la cause, partagera la scène avec Hob Koul, Carmyn et Bienvenue Tonye Moussingha. Ensemble, ils feront résonner leurs voix pour la vie, dans un spectacle mêlant émotion, espoir et engagement.
 
Au-delà du concert, cette soirée est un appel vibrant à la solidarité. Car plus nous serons nombreux à comprendre et accepter l’importance du don de moelle osseuse, plus nous donnerons une chance à ceux qui, comme Ulysse, luttent contre des maladies rares et redoutables.
 
Le Gala ACUT 2025, c’est bien plus qu’un événement artistique. C’est un moment d’union, un cri d’amour, un acte de foi en l’humanité.
Rendez-vous le 8 novembre à Villepinte pour célébrer la vie, la mémoire et l’espérance autour d’une soirée où chaque note, chaque sourire, chaque geste comptera.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine
Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine
FESTAFRIC 2025 : Une soirée culturelle inoubliable sous le sceau de la souveraine Passy La Noblesse
La Nuit du Luxe Insolent : Le couple Sisso remet les pendules du glamour à l’heure !
Queen Michou : la lumière de FESTAFRIC à Bruxelles
AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS : 15 ans d’excellence, de reconnaissance et de lumière sur les talents de l
BAPEPA : Un nouveau souffle
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:32
Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier

Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier
13:26
GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse

GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
13:12
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality

CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
12:51
La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale

La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale
10:44
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)

Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo