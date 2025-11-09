Camer.be
Grand Gala ACUT : une soirée d’élégance, d’émotion et de solidarité
FRANCE :: Grand Gala ACUT : une soirée d'élégance, d'émotion et de solidarité

Villepinte a vibré, ce samedi 8 novembre 2025, au rythme du Grand Gala ACUT, un événement d’exception qui a réuni personnalités publiques, artistes, influenceuses et amoureux de la cause humanitaire. Organisée par l’Association ACUT, présidée par Corine Tonye, cette soirée de prestige a brillamment allié plaisir, culture et générosité, au service d’un noble objectif : inciter aux dons de moelle osseuse et contribuer à la construction d’une maison de santé en Afrique.
 
Dans une salle de fête élégamment décorée, ayant pour thème MOULIN ROUGE, couleurs de l’unité et de l’espoir, le public a répondu présent. Parmi les invités d’honneur figuraient Madame le Maire de Villepinte, le Ministre Conseiller de l’Ambassade du Congo, ainsi que plusieurs élus de la région Île-de-France. Tous ont salué l’engagement d’ACUT pour la santé et la solidarité internationale.
 
Côté scène, le plateau artistique fut exceptionnel. Roga Roga, ambassadeur de l’association et véritable icône musicale, a enflammé la soirée aux côtés du doyen Tony MOUSSINGA, de CARMYN et du talentueux HOB KOUL. Aux platines, DJ CHRIST, surnommé le sourire de Paris, a distillé une ambiance festive et raffinée jusqu’au bout de la nuit.
 
Le défilé de mode signé SARAH, styliste et modéliste de renom, a ajouté une touche d’élégance et de glamour, sublimé par la présence remarquée de Rose BOMBO de la maison DIOR. L’animation, assurée avec brio par Eric Christian Nya Officiel, a su maintenir un rythme dynamique et convivial, tout en mettant en lumière la portée solidaire de la soirée.
 
Moment fort de l’événement : une improvisation de collecte de fonds a permis de récolter plus de 3 000 € en faveur du projet de santé porté par ACUT. Un élan de générosité spontané, symbole d’un public engagé et touché par la cause.
 
Entre danse, art, rencontres et émotions partagées, le Gala ACUT 2025 restera gravé comme un moment d’exception un parfait mariage entre solidarité et célébration, démontrant qu’il est possible de joindre l’utile à l’agréable pour bâtir un avenir meilleur.
Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, avec la promesse d’un nouveau chapitre encore plus inspirant.

