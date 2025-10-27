Camer.be
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)
Les résultats de la présidentielle d’octobre au Cameroun sont attendus ce lundi, alors que quatre personnes sont décédées dans la capitale économique Douala lors de manifestations de soutien à l’opposant Issa Tchiroma Bakary.

Plusieurs centaines de manifestants ont bravé les interdictions de rassemblement et sont descendus dans les rues.

Kekem, région de l'Ouest

Quatre manifestants arrêtés par la police et sont en cellule pour avoir brandi les effigies de Issa Tchiroma.

Douala, chef lieu de la région du Littoral

Plusieurs éléments des forces de sécurité ont été blessés, et quatre personnes ont malheureusement perdu la vie hier dans des affrontements avec des manifestants, a déclaré Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral (ouest), dans un communiqué paru dans la nuit de dimanche à lundi. Il accuse les manifestants d’avoir attaqué la brigade de gendarmerie de Nkoulouloun et les commissariats des 2e et 6e arrondissements de Douala.

Deux présidents de partis, membres d’une coalition qui a soutenu la candidature d’Issa Tchiroma, Djeukam Tchameni, président du Mouvement pour la démocratie et l’interdépendance au Cameroun (MDI) et Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance du Cameroun (Manidem), et plusieurs opposants à Paul Biya ont été interpellés à leur domicile de Douala vendredi. 

Bertoua

Depuis 4h ce matin, la ville est quadrillée par les éléments de la police et la gendarmerie. Un début de manifestation a été etouffée par ces élements de maintien de l'ordre et les manifestants se dirigent actuellement vers le commisariat central numéro 2 où deux des leurs ont été conduits.

Garoua, chef lieu de la région du Nord

Les populations de Garoua viennent de former un bouclier humain autour de la résidence de Issa Tchiroma . Toutes déterminées à en découdre avec les forces de l'ordre vient de nous confier un des manifestants

Issa Tchiroma: "Je tiens à rendre un grand hommage à celles et ceux qui sont tombés sous les balles d’un régime devenu criminel, lors d’une marche pacifique du peuple sorti en masse pour exercer un droit universel. Merci d’être sortis en si grand nombre, peuple camerounais — cette fois-ci ils ne nous arrêteront pas. Nous leur demandons, sans délai, d’arrêter ces actes de barbarie : ces tueries et ces arrestations arbitraires. Faut-il mettre ce peuple à feu et à sang juste pour s’accrocher au pouvoir ? Dites la vérité des urnes, ou nous nous mobiliserons tous et marcherons pacifiquement vers Etoudi pour faire respecter la volonté du peuple."

