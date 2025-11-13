CAMEROUN :: Aéroport de Douala : 95 Milliards FCFA pour une Rénovation Stratégique en Hub d'Afrique Centrale :: CAMEROON

L'Aéroport International de Douala se prépare à une transformation historique. Un investissement colossal de près de 95 milliards FCFA est mobilisé pour la modernisation de l'aérogare passagers, un projet stratégique qui vise à propulser la capitale économique du Cameroun au rang de véritable hub d'Afrique Centrale. Cet effort de grande envergure est le fruit d'une collaboration financière et technique essentielle entre l'Agence Française de Développement (AFD) et Aéroports du Cameroun (ADC). L'objectif est clair : mettre fin à la vétusté d'une infrastructure datant de 1977 et la conformer aux standards internationaux les plus exigeants en matière de confort, de sûreté et de sécurité.

Le projet est méticuleusement structuré en deux phases distinctes. La première phase, estimée à 10 milliards FCFA, s'articule autour de la création d'une nouvelle aire de trafic de 36 000 mètres carrés. Ces travaux initiaux, qui s'étaleront sur environ 12 mois, sont cruciaux pour assurer le bon déroulement des opérations futures et garantir une fluidité minimale pendant la période de construction. Cette étape préparatoire est indispensable pour bâtir une base solide aux changements structurels majeurs à venir.

La seconde phase, représentant la majeure partie de l'investissement avec un budget conséquent de 85 milliards FCFA, sera dédiée à la transformation radicale du terminal passagers. Les plans prévoient un agrandissement significatif des espaces intérieurs, la modernisation complète des zones commerciales et de détente, et surtout, la séparation des flux de passagers. Dans les aéroports modernes, les voyageurs à l'arrivée et ceux au départ ne doivent plus se croiser, un impératif fonctionnel et sécuritaire qui sera désormais respecté à Douala. Ces améliorations visent à garantir une expérience voyageur de haute qualité, alignée sur les attentes contemporaines.

Cet investissement est bien plus qu'une simple rénovation ; il s'agit d'un pari économique majeur sur l'avenir du Cameroun. Un aéroport modernisé à Douala promet non seulement d'améliorer la qualité de service pour les voyageurs et les compagnies aériennes, mais surtout de doper l'économie locale. L'objectif principal est d'augmenter la capacité d'accueil annuelle, la faisant passer de 1,5 million de passagers à 2 millions, voire 2,5 millions selon certaines projections. Cette hausse de capacité est essentielle pour attirer de nouvelles compagnies, augmenter la fréquence des vols et faire de Douala la porte d'entrée incontournable de la sous-région.

