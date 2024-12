CAMEROUN :: Laurent Esso signe les notes de service des auditeurs de justice diplômés de l'Enam :: CAMEROON

Les instructions du président de la République, Paul BIYA, et répercutées au ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Marie ESSO, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH, sont désormais effectives.

En effet, ce vendredi, 13 décembre 2024, le garde des Sceaux a signé des notes de service portant affectation des auditeurs de justice. La décision est consécutive aux instructions du chef de l'État, concernant plusieurs cuvées d'auditeurs de justice formés à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM), et en attente ( perpétuelle) de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, et dont le dernier remonte à un peu plus de quatre ans. Il s'agit d'une instance qui a pour président, le chef de l'État, et pour vice-président, le garde des Sceaux.

Les instructions du chef de l'État au garde des Sceaux prescrivaient la mise en emploi des auditeurs de justice diplômés de l'ENAM auprès des parquets d'instance en attente leur intégration.. Il s'agit de plusieurs promotions : 2018-2020, 2019-2021

2020-2022 et 2021-2023.

Mais avant leur déploiement en région, tous les auditeurs de justice sont invités à se présenter au ministère de la Justice à Yaoundé le 19 décembre 2024. Des sources annoncent quelques décédés parmi ces nombreuses promotions d'auditeurs de justice. Mais il faudra attendre la tenue du Conseil supérieur de la magistrature pour les voir définitivement affectés à divers postes.

