Alors que le Cameroun traverse une période d'incertitude et de tension post-électorale suite au scrutin du 12 octobre 2025, la ville de Garoua, bastion de l'opposition dans la région du Nord, est le théâtre de vives manifestations. C'est dans ce climat explosif qu'une tragédie a coûté la vie à une enseignante, Zouhaira, décédée des suites de ses blessures à l'hôpital, selon des informations locales. Les circonstances exactes de son décès font l'objet de versions contradictoires et restent à clarifier par une enquête indépendante.

Cette tragédie humaine survient alors que la situation sécuritaire était déjà extrêmement volatile à Garoua. Des sources médiatiques font état d'importants rassemblements de supporters de l'opposition et de heurts avec les forces de l'ordre, certains quartiers étant décrits comme sous siège . Les manifestants expriment leur rejet des résultats provisoires et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une fraude électorale, une accusation qui alimente la colère populaire dans plusieurs villes du pays.

Le contexte politique immédiat est marqué par la revendication de la victoire par les deux camps, bien que les résultats officiels ne soient pas encore proclamés. Cette compétition pour la légitimité électorale crée un terrain propice aux affrontements. La crise politique qui en résulte jette une ombre sur le processus démocratique et pose une question cruciale : la protection des civils, dont font partie les enseignants, est-elle assurée en période de telle instabilité ? Alors que le pays retient son souffle dans l'attente des résultats définitifs, la mort de Zouhaira vient rappeler avec amertume le coût humain des conflits politiques et la nécessité absolue de préserver la paix sociale.

