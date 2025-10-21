CAMEROUN :: Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation :: CAMEROON

La ville de Garoua, dans la région du Nord du Cameroun, est le théâtre d'une tension palpable suite à la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 12 octobre 2025. Ce mardi, une manifestation a éclaté dans les rues de la ville, où de nombreux habitants sont descendus pour exprimer leur vif mécontentement et leur rejet des chiffres annoncés. Cette colère populaire n'est pas isolée, puisque des rassemblements similaires ont été signalés dans la capitale, Yaoundé, où des protestataires dénoncent ce qu'ils qualifient de hold-up électoral.

La situation révèle une fracture profonde et un climat de défiance autour du processus électoral. Les manifestants contestent la légitimité des résultats proclamés par les autorités, craignant que leur voix n'ait pas été respectée. Cette défiance s'ajoute à un contexte national déjà marqué par des incertitudes politiques.

L'éventualité d'une crise post-électorale prolongée inquiète les observateurs, qui redoutent une escalade des violences. Le gouvernement est ainsi face à un défi de taille : apaiser les esprits et garantir la transparence du processus pour préserver la paix sociale dans un pays où l'expression du verdict des urnes reste un sujet extrêmement sensible.

