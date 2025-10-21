Camer.be
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation :: CAMEROON

La ville de Garoua, dans la région du Nord du Cameroun, est le théâtre d'une tension palpable suite à la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 12 octobre 2025. Ce mardi, une manifestation a éclaté dans les rues de la ville, où de nombreux habitants sont descendus pour exprimer leur vif mécontentement et leur rejet des chiffres annoncés. Cette colère populaire n'est pas isolée, puisque des rassemblements similaires ont été signalés dans la capitale, Yaoundé, où des protestataires dénoncent ce qu'ils qualifient de hold-up électoral.

La situation révèle une fracture profonde et un climat de défiance autour du processus électoral. Les manifestants contestent la légitimité des résultats proclamés par les autorités, craignant que leur voix n'ait pas été respectée. Cette défiance s'ajoute à un contexte national déjà marqué par des incertitudes politiques.

L'éventualité d'une crise post-électorale prolongée inquiète les observateurs, qui redoutent une escalade des violences. Le gouvernement est ainsi face à un défi de taille : apaiser les esprits et garantir la transparence du processus pour préserver la paix sociale dans un pays où l'expression du verdict des urnes reste un sujet extrêmement sensible.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Presidentielle2025 #Garoua #Manifestations #CriseElectorale #PaixSociale #Actualite

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
Présidentielle 2025 au Cameroun : l'annonce des résultats suscite une vive contestation
Hold-up électoral 2025 : Ekanè et Tchameni alertent sur un risque de révolte populaire
Le Conseil constitutionnel boycotté par l'opposition avant le verdict
Le SDF retire son recours électoral : un coup de théâtre dans la présidentielle camerounaise
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta
Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle
Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent
Poésie et République : le Pr Jean Gatsi plaide pour la légalité face aux autoproclamations
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:45
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation

Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
14:06
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur

La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
14:00
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence

Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
13:53
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception

Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
13:48
Les crises électorales en Afrique

Les crises électorales en Afrique

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo