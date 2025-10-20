-
© Camer.be : Paul Moutila
- 20 Oct 2025 11:47:41
- |
- 382
- |
-
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise :: CAMEROON
La date du 23 octobre 2025 s'annonce comme un moment décisif et périlleux pour l'avenir politique du Cameroun. Le Conseil constitutionnel, présidé par le haut magistrat Clément Atangana, doit proclamer le nom du vainqueur de la présidentielle 2025, dans un contexte de tensions exacerbées par des proclamations de victoire concurrentes. Le camp de Paul Biya et celui d'Issa Tchiroma revendiquent chacun le succès, rendant l'atmosphère politique extrêmement volatile. La classe politique et la société civile multiplient les appels au calme, tandis que les observateurs internationaux redoutent une explosion de violence suite à l'annonce des résultats.
La situation est d'autant plus tendue que des divergences profondes persistent sur la légitimité des chiffres. Il existe des différences considérables entre les données contenues dans les procès-verbaux officiels et celles détenues par les représentants des partis politiques. Cette contradiction fondamentale jette une ombre sur la crédibilité du processus électoral et place les autorités devant un défi démocratique sans précédent. La capacité des deux principaux candidats à envoyer des signes d'apaisement sera cruciale pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos post-électoral.
Beaucoup s'interrogent sur la possibilité d'une proclamation qui respecterait la vérité des urnes, face à des procès-verbaux dont l'authenticité est ouvertement contestée. Le verdict du Conseil constitutionnel, quelle que soit sa teneur, risque de ne pas convaincre une partie importante de la population. La balle est désormais dans le camp des institutions et des acteurs politiques qui devront faire preuve de retenue et de responsabilité. L'enjeu dépasse la simple victoire électorale ; il s'agit de préserver la stabilité nationale et d'éviter une crise dont les conséquences seraient imprévisibles pour la nation tout entière.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025
Les + récents
Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
- 13 October 2025
- /
- 6252
Issa Tchiroma Bakary : la voix du peuple face au pouvoir au Cameroun
- 04 October 2025
- /
- 4765
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 211356
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205074