23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise

La date du 23 octobre 2025 s'annonce comme un moment décisif et périlleux pour l'avenir politique du Cameroun. Le Conseil constitutionnel, présidé par le haut magistrat Clément Atangana, doit proclamer le nom du vainqueur de la présidentielle 2025, dans un contexte de tensions exacerbées par des proclamations de victoire concurrentes. Le camp de Paul Biya et celui d'Issa Tchiroma revendiquent chacun le succès, rendant l'atmosphère politique extrêmement volatile. La classe politique et la société civile multiplient les appels au calme, tandis que les observateurs internationaux redoutent une explosion de violence suite à l'annonce des résultats.

La situation est d'autant plus tendue que des divergences profondes persistent sur la légitimité des chiffres. Il existe des différences considérables entre les données contenues dans les procès-verbaux officiels et celles détenues par les représentants des partis politiques. Cette contradiction fondamentale jette une ombre sur la crédibilité du processus électoral et place les autorités devant un défi démocratique sans précédent. La capacité des deux principaux candidats à envoyer des signes d'apaisement sera cruciale pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos post-électoral.

Beaucoup s'interrogent sur la possibilité d'une proclamation qui respecterait la vérité des urnes, face à des procès-verbaux dont l'authenticité est ouvertement contestée. Le verdict du Conseil constitutionnel, quelle que soit sa teneur, risque de ne pas convaincre une partie importante de la population. La balle est désormais dans le camp des institutions et des acteurs politiques qui devront faire preuve de retenue et de responsabilité. L'enjeu dépasse la simple victoire électorale ; il s'agit de préserver la stabilité nationale et d'éviter une crise dont les conséquences seraient imprévisibles pour la nation tout entière.

