-
© Camer.be : Paul Moutila
- 20 Oct 2025 11:21:40
- |
- 449
- |
-
CAMEROUN :: La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission :: CAMEROON
Alors que les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes se sont achevés ce matin vers 3h30, une ombre trouble persiste sur le processus électoral camerounais. Des divergences drastiques ont éclaté entre les chiffres officiels et ceux détenus par les représentants des partis, créant une crise de confiance sans précédent. Le refus catégorique d'organiser une confrontation des PV par le président de la commission, soutenu par certains opposants, prive le scrutin de sa transparence nécessaire. Cette décision remet en cause la fiabilité des résultats et interroge sur la volonté réelle de voir émerger la vérité des urnes.
La situation est devenue particulièrement tendue lorsque le représentant du PCRN, M. Nyemeck Félix, a soulevé des différences abyssales concernant les chiffres de la région du Sud. Détenteur d'un nombre important de procès-verbaux originaux, il a été brutalement rabroué par le président Emile Essombe sans recevoir le soutien des autres partis de l'opposition. Cet isolement face à l'institution affaiblit considérablement la capacité de contrôle des acteurs politiques et pourrait marquer un tournant dans la crise post-électorale qui s'annonce.
Certains représentants, à l'image de celui du FSNC, ont quitté la salle en signe de protestation face à des chiffres jugés scandaleux dans le Sud-ouest. Ces tensions révèlent une fracture profonde entre une vérité officielle en cours de construction et la vérité des urnes que défendent ceux qui possèdent les documents originaux. Le scrutin présidentiel se trouve désormais à la croisée des chemins, entre une solution apaisée par le respect des chiffres réels et une persistance dans des méthodes qui alimentent la défiance. L'humilité ou l'arrogance des gouvernants face à cette situation déterminera la suite des événements pour la nation tout entière.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025
Les + récents
Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
- 13 October 2025
- /
- 6252
Issa Tchiroma Bakary : la voix du peuple face au pouvoir au Cameroun
- 04 October 2025
- /
- 4765
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 211356
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205074