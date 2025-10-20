Camer.be
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission :: CAMEROON

Alors que les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes se sont achevés ce matin vers 3h30, une ombre trouble persiste sur le processus électoral camerounais. Des divergences drastiques ont éclaté entre les chiffres officiels et ceux détenus par les représentants des partis, créant une crise de confiance sans précédent. Le refus catégorique d'organiser une confrontation des PV par le président de la commission, soutenu par certains opposants, prive le scrutin de sa transparence nécessaire. Cette décision remet en cause la fiabilité des résultats et interroge sur la volonté réelle de voir émerger la vérité des urnes.

La situation est devenue particulièrement tendue lorsque le représentant du PCRN, M. Nyemeck Félix, a soulevé des différences abyssales concernant les chiffres de la région du Sud. Détenteur d'un nombre important de procès-verbaux originaux, il a été brutalement rabroué par le président Emile Essombe sans recevoir le soutien des autres partis de l'opposition. Cet isolement face à l'institution affaiblit considérablement la capacité de contrôle des acteurs politiques et pourrait marquer un tournant dans la crise post-électorale qui s'annonce.

Certains représentants, à l'image de celui du FSNC, ont quitté la salle en signe de protestation face à des chiffres jugés scandaleux dans le Sud-ouest. Ces tensions révèlent une fracture profonde entre une vérité officielle en cours de construction et la vérité des urnes que défendent ceux qui possèdent les documents originaux. Le scrutin présidentiel se trouve désormais à la croisée des chemins, entre une solution apaisée par le respect des chiffres réels et une persistance dans des méthodes qui alimentent la défiance. L'humilité ou l'arrogance des gouvernants face à cette situation déterminera la suite des événements pour la nation tout entière.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #VéritéDesUrnes #TransparenceElectorale #PVOriginaux #CrisePostElectorale #PresidentielleCameroun #CommissionVotes

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta
Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle
Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent
Poésie et République : le Pr Jean Gatsi plaide pour la légalité face aux autoproclamations
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
Maurice Kamto alerte sur les tensions post-électorales au Cameroun et appelle au respect des urnes
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire et rejette le Conseil constitutionnel
La commission nationale de recensement des votes désignée pour la présidentielle
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:15
Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance

Corée : elle obtient son permis après 960 tentatives et un exploit de persévérance
12:27
Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie

Christophe Bobiokono exige le démantèlement d'ELECAM pour sauver la démocratie
12:07
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation

Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
11:47
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise

23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
11:21
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission

La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo