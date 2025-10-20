CAMEROUN :: La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission :: CAMEROON

Alors que les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes se sont achevés ce matin vers 3h30, une ombre trouble persiste sur le processus électoral camerounais. Des divergences drastiques ont éclaté entre les chiffres officiels et ceux détenus par les représentants des partis, créant une crise de confiance sans précédent. Le refus catégorique d'organiser une confrontation des PV par le président de la commission, soutenu par certains opposants, prive le scrutin de sa transparence nécessaire. Cette décision remet en cause la fiabilité des résultats et interroge sur la volonté réelle de voir émerger la vérité des urnes.

La situation est devenue particulièrement tendue lorsque le représentant du PCRN, M. Nyemeck Félix, a soulevé des différences abyssales concernant les chiffres de la région du Sud. Détenteur d'un nombre important de procès-verbaux originaux, il a été brutalement rabroué par le président Emile Essombe sans recevoir le soutien des autres partis de l'opposition. Cet isolement face à l'institution affaiblit considérablement la capacité de contrôle des acteurs politiques et pourrait marquer un tournant dans la crise post-électorale qui s'annonce.

Certains représentants, à l'image de celui du FSNC, ont quitté la salle en signe de protestation face à des chiffres jugés scandaleux dans le Sud-ouest. Ces tensions révèlent une fracture profonde entre une vérité officielle en cours de construction et la vérité des urnes que défendent ceux qui possèdent les documents originaux. Le scrutin présidentiel se trouve désormais à la croisée des chemins, entre une solution apaisée par le respect des chiffres réels et une persistance dans des méthodes qui alimentent la défiance. L'humilité ou l'arrogance des gouvernants face à cette situation déterminera la suite des événements pour la nation tout entière.

