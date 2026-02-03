Camer.be
2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés
CAMEROUN :: SOCIETE

2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés :: CAMEROON

Les chefs unis au service de la culture Camerounaise entre saveurs, divertissement et surprises se réuniront ce 14 février dès 16h à l'esplanade du Conseil Régional du Centre sis à l'hôtel de ville de Yaoundé au Cameroun dans le cadre de la deuxième édition du concept gastronomique dénommé : l’univers des 14 mets emblématiques du Cameroun.

Placé sous le parrainage du ministère du Tourisme et des Loisirs, il s'agit d'une soirée culturelle autour du patrimoine gastronomique Camerounais avec les meilleurs chefs dans ce domaine, de la découverte et beaucoup d'autres attractions. 

Le billet donc les prix varient de 15 000 à 25 000 FCFA, donne accès à l’expérience complète du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun au numéro : 699-461-763.

Au menu de cette édition du 14 février jour de célébration de l'amour le public aura droit à une dégustation des mets sélectionnés, animations et divertissements culturels, démonstrations et échanges avec les chefs, surprises tout au long de la soirée, ambiance immersive et moments forts. 

 

Cette expérience culinaire et culturelle réunira une trentaine de chefs autour des 14 mets emblématiques entre autres : Ndole, Mbongo'o Tchobi, Achu, Mboko be Ngniiri, koki, Eru, Naah Ngou He , Sanga, Okok, Nnam ngon et bien d'autres .

Chef Émile Engoulou Président de l'association des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers du Cameroun, par ailleurs promoteur du restaurant Club Municipal à l'hôtel de ville de Yaoundé nous donne plus d'éclairage sur cette deuxième édition dans cet extrait réalisé par Myriam ZOUGA.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés
Restitution de l'étendard du 11e contingent camerounais de la Munusca à (BATCAM): Mission terminée
Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
Affaire Brand Kamga : plus de 10 jours d'arbitraire dans l'enfer de Kondengui
L’arbitrage de Paul Biya attendu dans le conflit ouvert entre la Présidence et le Gouvernement
Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
L’importance du Français et l’Anglais comme langues commerciale chez STARTIMES
The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:01
Cameroun : le ralliement qui durcit le front du boycott électoral

Cameroun : le ralliement qui durcit le front du boycott électoral
09:48
2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés

2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés
07:06
Restitution de l'étendard du 11e contingent camerounais de la Munusca à (BATCAM): Mission terminée

Restitution de l'étendard du 11e contingent camerounais de la Munusca à (BATCAM): Mission terminée
00:00
Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais

Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais
21:14
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes

Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo