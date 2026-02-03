2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés :: CAMEROON

Les chefs unis au service de la culture Camerounaise entre saveurs, divertissement et surprises se réuniront ce 14 février dès 16h à l'esplanade du Conseil Régional du Centre sis à l'hôtel de ville de Yaoundé au Cameroun dans le cadre de la deuxième édition du concept gastronomique dénommé : l’univers des 14 mets emblématiques du Cameroun.

Placé sous le parrainage du ministère du Tourisme et des Loisirs, il s'agit d'une soirée culturelle autour du patrimoine gastronomique Camerounais avec les meilleurs chefs dans ce domaine, de la découverte et beaucoup d'autres attractions.

Le billet donc les prix varient de 15 000 à 25 000 FCFA, donne accès à l’expérience complète du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun au numéro : 699-461-763.

Au menu de cette édition du 14 février jour de célébration de l'amour le public aura droit à une dégustation des mets sélectionnés, animations et divertissements culturels, démonstrations et échanges avec les chefs, surprises tout au long de la soirée, ambiance immersive et moments forts.

Cette expérience culinaire et culturelle réunira une trentaine de chefs autour des 14 mets emblématiques entre autres : Ndole, Mbongo'o Tchobi, Achu, Mboko be Ngniiri, koki, Eru, Naah Ngou He , Sanga, Okok, Nnam ngon et bien d'autres .

Chef Émile Engoulou Président de l'association des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers du Cameroun, par ailleurs promoteur du restaurant Club Municipal à l'hôtel de ville de Yaoundé nous donne plus d'éclairage sur cette deuxième édition dans cet extrait réalisé par Myriam ZOUGA.

