Mastercard la valeur ajoutée de Orange Money dans l’accès au réseau international et les transaction
CAMEROUN :: Mastercard la valeur ajoutée de Orange Money dans l'accès au réseau international et les transaction :: CAMEROON

 Mastercard est désormais là. Une véritable fenêtre ouverte au monde du numérique, Elle est le fruit d’un partenariat entre Access Bank et Orange Money. Accessible via l’application Maxit d’Orange, Elle est disponible immédiatement et en temps réel et permet de faire tout type d’achats en ligne.

L’interpellation pour un nouvel ordre numérique est pressentie. Orange Cameroun a pris la mesure de la situation. Une urgence qui vient de ses abonnés consommateurs de Orange Money. Aussi, Avec l’essor du e-commerce, des plateformes de services digitaux et des contenus en ligne, les consommateurs camerounais expriment un besoin de plus en plus fort d’accéder en toute confiance à des moyens de paiement fiables et sécurisés, capables de fonctionner aussi bien sur des sites locaux qu’internationaux.

Il fallait apporter une réponse à cette préoccupation. La démonstration grandeur nature a été faite à Douala, capitale économique et poumons de l’économie en Afrique Centrale. A l’ouverture de la cérémonie, le ton était donné, et le décor planté par le directoire de Orange Money « grâce à notre partenaire MasterCard qui est venu spécialement ce jour avec nous pour fêter cet événement et ce lancement qui est une première au Cameroun et qui est une innovation portée par le leader incontesté du mobile money qui est orange money Cameroun » Et pour cause, Orange Money Cameroun, en partenariat avec Mastercard et Access Bank, met sur le marché une carte virtuelle dénommée OM Mastercard, qui permet d’effectuer librement des paiements en ligne et partout dans le monde.

Une valeur ajoutée sur le numérique avec pour particularité que La nouvelle carte virtuelle OM Mastercard permettra aux utilisateurs d’Orange Money Cameroun de disposer d’une solution de paiement simple, sécurisée et reconnue à l’échelle internationale. Accessible directement via l’application Max it au prix compétitif de 2 500 FCFA, la carte virtuelle OM Mastercard est créée instantanément par l’utilisateur. Elle est rechargeable à tout moment directement à partir du compte Orange Money, permettant ainsi d’effectuer des paiements en ligne sécurisés, 24h/24 et 7j/7, sur des sites web locaux et surtout internationaux, pour des usages variés : abonnements, réservations, mode, jeux, MOOC, etc., quel que soit l’endroit où se trouve le client.

14:55
