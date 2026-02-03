Camer.be
Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse
CAMEROUN :: POLITIQUE

Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse :: CAMEROON

L’attente devient une tension palpable. Mardi prochain, à 20h, Paul Biya s’adressera à la nation pour la Fête de la Jeunesse. Mais dans un contexte de promesse non tenue, le pays guettera moins un discours que l’annonce d’un remaniement gouvernemental crucial, reporté depuis fin décembre. Pour une jeunesse camerounaise en proie au doute, la semaine qui s’ouvre est celle de l’ultime attente avant des actes concrets.

Un gouvernement en sursis et une urgence pressante

Le cabinet de Joseph Dion Ngute vit dans un flou politique intenable, qualifié de gouvernement « en sursis ». Cet immobilisme au sommet contraste violemment avec l’urgence sociale vécue sur le terrain. Alors que des milliards de FCFA sont alloués à l’insertion professionnelle des jeunes, le sentiment de précarité ne faiblit pas. Le paradoxe est cruel : les budgets sont votés, mais la mise en œuvre effective se fait attendre, nourrissant un profond sentiment de défiance.

Les attentes cristallisées d’une génération

Les demandes de la jeunesse sont claires et pressantes. Elle exige d’abord un rajeunissement réel des instances dirigeantes, une fin des « patriarches » pour une vraie représentation. Elle réclame aussi la fin du favoritisme et le retour d’une méritocratie stricte, où la compétence prime sur les réseaux. Enfin, la lutte contre la vie chère est un impératif, alors que l’entrepreneuriat jeune étouffe. Le futur gouvernement devra être celui des solutions tangibles.

La dernière semaine d’une attente historique

Avec des échéances électorales à l’horizon, Paul Biya joue sa crédibilité lors de son allocution de mardi prochain. Chacun de ses mots sera disséqué à la recherche du moindre signe avant-coureur du remaniement. Le pays est à un carrefour : cette semaine de préparation annonce-t-elle un changement de cap ou une simple prolongation de l’immobilisme ? Les problèmes des jeunes, eux, n’attendent pas. La promesse du 31 décembre 2025 peut-elle encore être honorée pour restaurer une confiance perdue ?

