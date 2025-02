CAMEROUN :: Jean de Dieu Momo soutient Paul Biya pour les Présidentielles 2025 :: CAMEROON

En vue des prochaines élections, la scène politique camerounaise est en pleine mutation. Un événement inattendu a particulièrement marqué les esprits : Jean de Dieu Momo, ancien opposant et actuel ministre délégué à la justice, a publiquement déclaré son soutien au président Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Ce ralliement surprenant vient ainsi redistribuer les cartes du paysage politique.

Cette décision surprenante de Momo, qui s'était auparavant distingué comme un critique virulent du régime, témoigne des dynamiques complexes qui caractérisent désormais la scène politique camerounaise. En apportant son soutien au président sortant, il insuffle une nouvelle dimension à la course présidentielle, tout en renforçant sa position personnelle dans les cercles du pouvoir.

L'échéance électorale de 2025 représente un moment charnière pour le Cameroun. Paul Biya, qui dirige le pays depuis plus de quatre décennies, demeure une figure incontournable malgré les interrogations persistantes sur son âge avancé et sa gouvernance. Dans ce contexte, le ralliement inattendu de Momo pourrait s'avérer décisif pour convaincre les électeurs hésitants et consolider la position du président.

Ce revirement politique soulève néanmoins des interrogations profondes sur l'avenir de l'opposition camerounaise. Le choix de Momo de rejoindre le camp présidentiel risque d'accentuer les divisions déjà existantes au sein des forces d'opposition. Ses sympathisants se trouvent maintenant face à un dilemme : suivre leur leader dans sa nouvelle orientation ou maintenir leur position contestataire.

Le scrutin présidentiel à venir constitue ainsi un moment crucial pour l'évolution démocratique du Cameroun. Les défis sont considérables, touchant aussi bien à la stabilité du pays qu'aux perspectives de modernisation économique et sociale. Le soutien de Momo au président Biya ajoute une couche de complexité à cette élection déterminante pour l'avenir de la nation.

Ce bouleversement politique majeur pourrait bien redessiner les contours des alliances traditionnelles au Cameroun. L'impact de cette reconfiguration sur l'électorat et les conséquences à long terme pour le pays restent encore à déterminer dans les mois à venir.