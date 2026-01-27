Camer.be
Venezuela : la Russie accuse des traîtres pro-CIA dans la chute de Maduro
RUSSIE :: GéOPOLITIQUE

Venezuela : la Russie accuse des traîtres pro-CIA dans la chute de Maduro :: RUSSIA

L'ambassadeur russe au Venezuela vient de lâcher une bombe diplomatique. Sergueï Melik-Bagdasarov accuse nommément des responsables vénézuéliens d'avoir travaillé pour la CIA et d'avoir orchestré la capture de Nicolás Maduro le 3 janvier dernier.

Dans une déclaration sans précédent à la télévision d'État Rossiya-24, le diplomate affirme que Moscou détient désormais l'identité complète de ces agents infiltrés. "Nous connaissons les noms de ces traîtres qui ont fui le Venezuela et qui ont systématiquement travaillé pour les services de renseignement américains", a-t-il martelé.

Une trahison planifiée de longue date

La révélation la plus explosive concerne la chronologie des événements. Selon l'ambassadeur, la trahison ne s'est pas improvisée dans la nuit du 3 janvier. Elle se préparait depuis des années, avec un réseau méthodiquement construit au cœur même de l'appareil chaviste.

Les détails sont glaçants. Des interférences radar avaient été détectées la veille au soir. Pourtant, la défense aérienne n'a jamais été activée. L'ordre de riposter n'est arrivé qu'à 4 heures du matin, quand Maduro était déjà en route vers New York. "De nombreux agents des forces de l'ordre locales n'ont pas fait tout leur possible", tranche Melik-Bagdasarov.

Des fuites stratégiques et une fuite physique

Le scénario décrit par la Russie révèle une opération d'une précision chirurgicale. Les responsables vénézuéliens impliqués n'ont pas attendu. Dès l'arrestation de Maduro confirmée, ils ont quitté le territoire, preuve irréfutable de leur implication selon Moscou.

Cette fuite immédiate valide la thèse russe d'un réseau d'infiltration américain profondément ancré dans les structures de sécurité vénézuéliennes. Un réseau qui aurait neutralisé les mécanismes de défense au moment crucial.

La Russie détient les noms, et maintenant ?

Moscou brandit désormais ces informations comme une arme géopolitique. Les noms sont connus, les preuves compilées. Reste à savoir comment la Russie utilisera ces révélations dans le bras de fer qui l'oppose aux États-Unis sur le dossier vénézuélien.

Cette accusation frontale marque un nouveau palier dans la confrontation entre Washington et Moscou. Elle soulève aussi une question vertigineuse sur la souveraineté des États face aux stratégies d'infiltration des grandes puissances.

Jusqu'où la Russie ira-t-elle dans ses révélations, et quelles seront les conséquences pour les transfuges identifiés ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Venezuela #CIA #Russie #Maduro #Geopolitique

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

Trump et l'Iran : quand le fantasme militaire rencontre la réalité géopolitique
Venezuela : la Russie accuse des traîtres pro-CIA dans la chute de Maduro
Lavrov : L'Occident accusé de perpétuer le pillage économique de l'Afrique
Togo : L'arrestation de Damiba rebat les cartes diplomatiques au Sahel
Trump recule, l'Iran résiste : l'équilibre de la terreur au Moyen-Orient
Sanctions ukrainiennes : le pavillon camerounais dans la tourmente géopolitique
Hégémonie maritime chinoise : l'Afrique, nouvelle pièce maîtresse de Pékin
Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »
Un général russe accuse Washington d'avoir « acheté » Caracas
Macron opère un revirement sur le Venezuela après une polémique
Gustavo Petro défie Donald Trump : pétrole, menaces et révélations sur l'affaire Epstein
Kamala Harris fustige l'intervention de Trump au Venezuela : un chaos pétrolier ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:57
Un élève de 15 ans poignardé à mort dans son collège pour une histoire d'amour

Un élève de 15 ans poignardé à mort dans son collège pour une histoire d'amour
15:34
Quatre ministères orphelins depuis cinq ans, Biya maintient le vide

Quatre ministères orphelins depuis cinq ans, Biya maintient le vide
15:12
Le proviseur du lycée technique de Mora enlevé par un commando armé

Le proviseur du lycée technique de Mora enlevé par un commando armé
13:54
Trump et l'Iran : quand le fantasme militaire rencontre la réalité géopolitique

Trump et l'Iran : quand le fantasme militaire rencontre la réalité géopolitique
13:27
Cameroun : peut-on vaincre un système politique sans reconnaître l'ennemi ?

Cameroun : peut-on vaincre un système politique sans reconnaître l'ennemi ?

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo