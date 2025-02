CAMEROUN :: Voici Pourquoi Marc Brys avait déclaré « on n’a pas peur d’Eto’o Fils ». :: CAMEROON

Lors du tirage au sort, qui devait se dérouler au Maroc, le Cameroun, à l’instar des autres nations, devait être représenté par les membres dirigeants de son football. Ce type de cérémonie, marquée de solennité, voit défiler les plus grandes figures du sport et de la politique : présidents, ministres, hauts fonctionnaires, champions médaillés, ambassadeurs du football, anciennes gloires, joueurs en activité, responsables des fédérations et, parmi eux, les sélectionneurs nationaux. Ces événements, largement médiatisés, suscitent l’attention bien avant leur tenue et marquent les esprits longtemps après.

Le soir de l’organisation, chaque visage apparaissant à l’écran est scruté, reconnu et commenté à travers le monde. Tout semblait s’être déroulé sans heurts du côté camerounais jusqu’à ce que Marc Brys, interrogé par un journaliste sur ses impressions concernant ses futurs adversaires, ne donne une réponse pour le moins inattendue. Plutôt que d’évoquer les équipes qu’il allait affronter, il prononça le nom du président de la Fédération camerounaise de football. D’aucuns y virent une référence à leur altercation passée, mais la réalité était toute autre. Par ces mots sibyllins, Brys levait le voile, sans en dire trop, sur des manœuvres obscures visant à l’empêcher d’assister au tirage. En effet, la Fédération lui aurait remis un ordre de mission qui s’achevait la veille de la cérémonie.

En d’autres termes, le tirage au sort devait avoir lieu le lundi 27 janvier, et son ordre de mission expirait le dimanche 26. Tout semblait avoir été calculé pour qu’il ne puisse être présent. Ne souhaitant pas alimenter un scandale, Brys s’en remit à son ministère, qui, bien que silencieux en apparence, mit en place une action parallèle. À la surprise générale, alors que ses opposants pensaient l’avoir tenu à l’écart, l’entraîneur débarqua à Casablanca, frais comme un Belge. Mais Brys n’avait pas dit son dernier mot. Au lieu d’observer la discrétion qu’on attend de lui désormais, il prit la parole sur un sujet sur lequel il n’avait même pas été interrogé.

Loin d’être apaisé, le climat demeurait délétère : les tensions palpables, les regards échangés lourds de défiance. Nos sources nous apprennent que ses adversaires sont déterminés à tout mettre en œuvre pour qu’il ne dirige ni la prochaine CAN ni les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils auraient même créé un cabinet Noir chargé de réfléchir pour le pousser à bout. Il ne serait pas surprenant que des incidents, soigneusement orchestrés, surgissent pour le contraindre à la démission dans les prochains mois.

Le but ? Le remplacer, et favoriser une nouvelle équipe qui se passera des services de Vincent Aboubakar afin de mettre fin à sa quête de records. Nous nageons en pleine absurdité, dans une réalité où le gouvernement lui-même est divisé en deux factions : d’un côté, les partisans de Samuel Eto’o, qui, sous couvert d’ovations, masquent à peine leur jeu ; de l’autre, ceux qui soutiennent l’action ministérielle du professeur. La bataille continue. La Fecafoot, toujours à l’offensive, se heurte à une défense bien organisée, mise en place pour contenir ces jeunes dirigeants assoiffés de pouvoir. Mais le Cameroun ne nous rend pas service en offrant aux jeunes de tels spectacles.

Je savais que nous en arriverions là et j’avais prévenu. De ne pas commettre une telle erreur. Nous, les gens du camp Yabassi, du camp Banen, de Nkomondo et de New Bell, savons trop bien comment nos enfants se comportent lorsqu’ils obtiennent un petit pouvoir : il les enivre, les consume, les transforme. Leur ascension fulgurante ne fait qu’exacerber leurs complexes et révéler les failles profondes d’une éducation qui, au lieu de les élever, les a façonnés dans l’excès et la défiance. Toujours vous verrez de la démesure à outrance. De l’hubris.