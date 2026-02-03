Camer.be
Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
CAMEROUN :: ECONOMIE

Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise :: CAMEROON

Une réunion de crise se tient ce mardi 3 février dans l'urgence absolue. Le Port Autonome de Douala (PAD), poumon économique du Cameroun, est étranglé par un conflit qui défie l'autorité de l'État. Des centaines de conteneurs sont immobilisés, menaçant de paralyser les chaînes d'approvisionnement nationale.

Un bras de fer qui défie la Primature  

Le conflit oppose la Douane, le Port et l'entreprise privée Transatlantic S.A., gestionnaire du scanner de marchandises. Malgré un arbitrage clair du Premier ministre Joseph Dion Ngute ordonnant la suspension de frais contestés, la facturation se poursuit. Cette résistance ouverte place les opérateurs dans l'impasse : Transatlantic S.A. exige le paiement, tandis que la Douane refuse de libérer les marchandises sans justificatif. Le corridor portuaire vital pour la sous-région est au point mort.

L'économie nationale prise en otage  

Les conséquences sont immédiates et graves. Des frais de stationnement exorbitants s'accumulent sur les conteneurs bloqués, une facture finale qui sera répercutée sur les consommateurs. Cette crise portuaire survient à un moment critique, alors que les marchés locaux souffrent déjà d'inflation. L'immobilisme pénalise directement les importateurs, les industries et menace la stabilité des prix. L'image d'un État dont les instructions sont ignorées par un acteur privé porte un coup à la crédibilité gouvernementale.

Une réunion de la dernière chance  

La rencontre de ce mardi vise à imposer une solution d'urgence. Les enjeux sont de débloquer physiquement les marchandises par un moratoire, de faire respecter l'arbitrage de la Primature, et de clarifier définitivement le contrat de concession pour éviter de nouvelles paralysies. L'incapacité à résoudre ce conflit envoyait un signal désastreux sur la gouvernance économique du pays.

Face à la défiance d'un partenaire privé, l'État camerounais parviendra-t-il à rétablir son autorité et à sauver son principal port de l'asphyxie ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PortDeDouala #Economie #CriseLogistique #Douane #Commerce #Inflation #Transport #Afrique #Gouvernance

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques
Scandale des scanners camerounais : un contrat opaque au cœur d’une polémique tenace
Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire
Anciens créanciers, mais nouvel emballage : 274 millions d'euros - l'irritation de Paris
La crise de la dette publique menace le paiement des fonctionnaires
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
Un emprunt de 415 milliards à 10% plonge le pays dans la spirale de la dette
Biya contracte 85 milliards de FCFA de dette en quelques jours
Affaire Scanning : Cyrus Ngo'o triomphe face au Minfi dans le dossier Transatlantic
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:55
Scanning des conteneurs au Port de Douala : le SYNDUSTRICAM tire la sonnette d’alarme

Scanning des conteneurs au Port de Douala : le SYNDUSTRICAM tire la sonnette d’alarme
14:52
Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise

Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
13:17
Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement

Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement
13:04
L'UA doit se réformer pour devenir une institution dont l'Afrique a besoin.

L'UA doit se réformer pour devenir une institution dont l'Afrique a besoin.
12:17
Affaire Bébé Mathis : l’artiste Lydol dément toute corruption de juge

Affaire Bébé Mathis : l’artiste Lydol dément toute corruption de juge

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo