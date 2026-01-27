CAMEROUN :: Un élève de 15 ans poignardé à mort dans son collège pour une histoire d'amour :: CAMEROON

Jason KITENGE ne franchira plus jamais les portes du Collège Ange Raphaël. Cet élève de 15 ans, scolarisé en classe de quatrième, a été mortellement poignardé par un camarade dans l'enceinte même de son établissement scolaire. Plusieurs coups de couteau au cœur ont mis fin à sa vie, dans un déchaînement de violence aussi brutal qu'incompréhensible.

Une dispute amoureuse qui vire au drame

Tout serait parti d'une dispute liée à une relation amoureuse. Une histoire banale de jalousie adolescente qui bascule dans l'horreur. Dans la cour du collège, la tension monte entre les deux jeunes. Les mots ne suffisent plus. L'un d'eux sort un couteau. Les coups pleuvent. Jason s'effondre sous les yeux sidérés de ses camarades.

Les secours ne peuvent rien faire. Le jeune garçon succombe à ses blessures, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté scolaire sous le choc. L'établissement, censé être un sanctuaire d'apprentissage, devient le théâtre d'un meurtre qui glace le sang.

L'agresseur en fuite, la justice mobilisée

Depuis le drame, l'auteur présumé du meurtre d'élève court toujours. Les autorités le recherchent activement, mais il demeure introuvable. Sa fuite alimente les interrogations et l'angoisse des habitants des quartiers environnants. Comment un adolescent a-t-il pu commettre un tel acte ? Comment a-t-il pu introduire une arme blanche dans l'enceinte scolaire ?

Plusieurs camarades de Jason et responsables du Collège Ange Raphaël ont été interpellés pour audition. Le dossier a été transmis au Procureur de la République. L'enquête doit établir les circonstances exactes du drame et déterminer les éventuelles responsabilités dans cette violence scolaire qui a coûté la vie à un enfant.

Un établissement et des familles en deuil

L'émotion est immense au sein de l'école et dans les quartiers avoisinants. Les élèves arrivent chaque matin en traînant les pieds, hantés par l'image de leur camarade gisant dans une mare de sang. Les parents s'interrogent sur la sécurité de leurs enfants. Peuvent-ils encore les envoyer en classe l'esprit tranquille ?

Le Collège Ange Raphaël fait face à une crise sans précédent. Au-delà du choc émotionnel, l'établissement devra répondre de possibles défaillances dans ses dispositifs de sécurité. Comment un couteau a-t-il pu franchir les grilles ? Pourquoi aucun adulte n'a-t-il pu intervenir à temps ?

Les questions qui dérangent

Ce drame soulève des interrogations vertigineuses sur l'état de la violence juvénile au Cameroun. Les cours de récréation sont-elles devenues des zones de non-droit ? Les établissements scolaires disposent-ils des moyens nécessaires pour protéger leurs élèves ? Et surtout, comment en arrive-t-on à tuer à 15 ans pour une histoire de cœur ?

La famille de Jason exige justice. Ses camarades réclament des réponses. L'opinion publique attend des mesures concrètes pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Mais au-delà des discours, c'est toute une société qui doit s'interroger sur les valeurs qu'elle transmet à sa jeunesse.

Combien de Jason devront encore tomber avant que les autorités camerounaises ne prennent enfin la mesure de la violence qui gangrène les établissements scolaires ?

