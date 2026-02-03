Camer.be
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
LIBYE :: POLITIQUE

Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile :: LIBYA

La Libye est secouée par une nouvelle violente. Saif al-Islam al-Kadhafi, fils héritier controversé de l'ancien dictateur, aurait été tué dans des circonstances dramatiques à son domicile. Cet événement pourrait déstabiliser un peu plus un pays déjà fracturé et plongé dans le chaos depuis plus d'une décennie.

Le déroulement d'un assassinat ciblé

Selon les premières informations, l'attaque se serait déroulée avec une précision militaire. Quatre hommes armés auraient fait irruption dans la résidence de Saif al-Kadhafi, préalablement isolée par la neutralisation des caméras de surveillance. Le second fils de Mouammar Kadhafi, âgé de 53 ans, aurait ensuite été abattu. La méthode employée suggère une opération préparée, visant spécifiquement l'ancien héritier présomptif du régime déchu. Les autorités locales n'ont pas encore officiellement confirmé les faits, laissant planer un doute sur les commanditaires et les motifs exacts.

Un symbole du passé au cœur des tensions actuelles

Figure centrale de l'ancien régime, Saif al-Kadhafi incarnait à la fois l'ouverture technocratique et la répression sanglante de la révolte de 2011. Emprisonné puis libéré par des milices dans le chaos post-révolutionnaire, son parcours épousait les contradictions de la instabilité politique libyenne. Sa simple existence était un point de fixation pour les rivalités tribales et les factions qui se disputent le pouvoir. Son élimination physique ne résout aucun des conflits structurels, mais elle enlève un acteur symbolique capable, à terme, de fédérer ou de diviser.

Les implications pour un pays sans état

Cet assassinat ciblé risque d'avoir des répercussions profondes. Il pourrait déclencher des représailles de la part de ses soutiens, notamment dans la région de Syrte et parmi certains clans. Dans le contexte d'une Libye divisée entre deux gouvernements et truffée de milices, un tel événement est une étincelle dans une poudrière. La communauté internationale, qui a largement échoué à stabiliser le pays, observe cette nouvelle crise avec inquiétude, redoutant une escalade des violences.

La mort de Saif al-Kadhafi marque-t-elle la fin définitive d'un chapitre de l'histoire libyenne, ou ouvre-t-elle une nouvelle phase de vengeance et d'instabilité encore plus sanglante ?

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

