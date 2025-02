FRANCE :: L'Association Renaissance Santé à l'Assemblée Nationale pour la Journée Internationale du Cancer

L’Association Renaissance Santé, engagée dans la lutte contre le cancer, se prépare à marquer une étape significative dans son parcours. Le 4 février 2025, à l’occasion de la Journée Internationale contre le Cancer, l'association sera représentée à l’Assemblée Nationale. Cet événement, qui vise à sensibiliser le public sur les enjeux liés à cette maladie, est une occasion précieuse de mettre en lumière les actions menées par l'association et de plaidoyer pour un meilleur accès aux soins.

Un Engagement Fort et Durabilité

Depuis sa création, l’Association Renaissance Santé s’est donnée pour mission d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et de promouvoir la prévention. Fidèle à ses valeurs, l'association œuvre pour sensibiliser la population aux risques de cette maladie, en mettant l'accent sur l'importance du dépistage précoce et des traitements adéquats. Grâce à ses diverses initiatives, elle a pu toucher de nombreuses personnes et leur offrir un soutien essentiel dans leur parcours de santé.

Une Représentation Distinguée

Pour cet événement marquant, la Présidente de l'association, Claire Ntolo, sera présente aux côtés de la Marraine, Dr Odile Wandji Teunkam. Leur participation symbolise l’union des forces pour lutter contre le cancer et soutenir ceux qui en sont atteints. Claire Ntolo, reconnue pour son engagement et son leadership, apportera un éclairage sur les défis que rencontrent les patients, tandis que Dr Odile Wandji Teunkam, spécialiste dans le domaine de la santé, partagera son expertise sur les avancées médicales et les stratégies de prévention.

Sensibilisation et Plaidoyer

La Journée Internationale contre le Cancer est une plateforme idéale pour sensibiliser le grand public sur les réalités de cette maladie. En réunissant des acteurs de la santé, des décideurs politiques et des membres de la société civile, cet événement permettra de discuter des enjeux cruciaux tels que l'accès aux soins, le financement des recherches et l'importance de la prévention.

En s’adressant aux députés et aux représentants de l’État, l’Association Renaissance Santé espère susciter une prise de conscience accrue autour de la nécessité d'allouer davantage de ressources à la lutte contre le cancer. Cela inclut non seulement le soutien aux recherches, mais également la mise en place de programmes de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Conclusion

L’Association Renaissance Santé, en participant à la Journée Internationale contre le Cancer, réaffirme son engagement indéfectible envers les patients et leurs familles. En collaborant avec les différents acteurs de la société, elle aspire à créer un impact positif et durable dans la lutte contre le cancer. Ensemble, grâce à des actions concertées et à une sensibilisation accrue, nous pouvons espérer un avenir où chaque individu a accès à des soins de qualité et à un soutien adapté dans son parcours de santé.

Cet événement à l’Assemblée Nationale n'est pas seulement une occasion de célébrer les progrès réalisés, mais aussi de rappeler que le combat contre le cancer est une responsabilité collective. L’Association Renaissance Santé invite donc chacun à se joindre à elle dans cette lutte essentielle pour la vie.

Rose Tenkeu ceo de roOtens