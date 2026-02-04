Camer.be
SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises
CAMEROUN :: SOCIETE

SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises :: CAMEROON

Où sont les 2 000 lampadaires solaires promis par SUNNA DESIGN au CERAC en avril 2025 ? Cette promesse publique, non tenue près d’un an plus tard, jette une lumière crue sur un contrat bien plus conséquent. Le même entrepreneur a décroché un marché de gré à gré de 21,4 milliards FCFA pour illuminer 360 communes.

Une affaire qui éclaire les dysfonctionnements

Le 17 avril 2025, la firme s’engageait lors d’un événement officiel. En février 2026, aucune trace des équipements. Pendant ce silence, l’État camerounais attribuait sans appel d’offres un méga-contrat à cette entreprise. La logique interroge : comment croire en sa capacité à livrer 21 500 unités quand elle échoue sur un don de 2 000 ?

Le prix douteux de l’opacité

Le coût unitaire avoisine le million de francs CFA. Une étude comparative révèle des écarts saisissants. Au Togo, une commande similaire a coûté près de deux fois moins cher par borne. Cette différence de traitement commercial pose une question fondamentale de gouvernance et de gestion des deniers publics. Pourquoi le contribuable camerounais paie-t-il un tel surcoût ?

L’opportunité industrielle sacrifiée

Cette enveloppe budgétaire colossale représentait une chance. Elle aurait pu financer une usine locale d’assemblage, créer des emplois techniques durables et ancrer une compétence nationale dans les énergies renouvelables. À la place, elle valide un schéma d’importation et de dépendance, sans transfert de technologie visible.

Les vrais enjeux derrière les luminaires

Au-delà de l’éclairage public, ce dossier met en lumière des pratiques opaques de passation de marchés. Il questionne la priorité donnée à l’enrichissement privé face au développement industriel national. L’absence de reddition des comptes sur le don initial symbolise un mépris pour les engagements pris envers la société civile et les institutions.

Un pays peut-il s’éclairer durablement avec des contrats qui préfèrent l’ombre à la transparence ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#SUNNADESIGN #Cameroun #LampadairesSolaires #MarchePublic #Transparence #CERAC #Investigation #EnergieSolaire #Gouvernance #21Milliards

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises
Maire de Biwong-Bane écroué à Kondengui : détournement et violences au menu
Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou
Scanning des conteneurs au Port de Douala : le SYNDUSTRICAM tire la sonnette d’alarme
Affaire Bébé Mathis : l’artiste Lydol dément toute corruption de juge
2ème édition du festival des 14 mets emblématiques du Cameroun: Une trentaine de chefs annoncés
Mastercard la valeur ajoutée de Orange Money dans l’accès au réseau international et les transaction
Restitution de l'étendard du 11e contingent camerounais de la Munusca à (BATCAM): Mission terminée
Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:33
SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises

SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises
11:00
Port de Douala : SGS défie Cyrus Ngo'o dans la guerre des clans Motaze-Ngoh Ngoh

Port de Douala : SGS défie Cyrus Ngo'o dans la guerre des clans Motaze-Ngoh Ngoh
09:57
Maire de Biwong-Bane écroué à Kondengui : détournement et violences au menu

Maire de Biwong-Bane écroué à Kondengui : détournement et violences au menu
09:28
Une recrue du NOPD arrêtée par l'ICE : faille systémique ou chaos administratif ?

Une recrue du NOPD arrêtée par l'ICE : faille systémique ou chaos administratif ?
07:53
Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou

Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo