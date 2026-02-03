CAMEROUN :: Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement :: CAMEROON

Un soulagement teinté d'incertitude. Le journaliste Brand Kamga, incarcéré depuis le 19 janvier dans une affaire de tentative d'enlèvement d'enfant, a quitté la prison centrale de Kondengui. Le tribunal de grande instance de Yaoundé lui a accordé la liberté provisoire ce mardi, marquant un tournant dans une procédure judiciaire qui suscite de vifs débats.

Une incarcération controversée

Brand Kamga, chroniqueur connu sur la chaîne NAJA TV, était détenu depuis plus de deux semaines. Il est accusé par la plaignante, Annette Josiane Wandji Njikeu, de tentative d'enlèvement sur son enfant, des faits qu'il a toujours catégoriquement niés. Son placement en détention préventive à Kondengui avait soulevé des questions sur les conditions de sa garde à vue et la présomption d'innocence. Les soutiens du journaliste dénonçaient une procédure accélérée et pointaient du doigt l'impact d'une telle incarcération sur la liberté de la presse.

La décision du tribunal de Yaoundé

L'audience de ce jeudi a donc été cruciale. Après examen des éléments du dossier et des arguments de la défense, le tribunal a ordonné la mise en liberté de l'intéressé sous conditions. Cette décision, bien que n'équivalant pas à un acquittement, suspend son détention préventive dans l'attente de la suite de la procédure. Elle permet à Brand Kamga de préparer sa défense hors des murs de la prison. Les avocats de la partie civile ont exprimé leur désaccord, estimant que les charges justifiaient le maintien en détention pour garantir l'avancée de l'enquête.

Les implications et la suite de la procédure

Cette affaire dépasse le cadre strictement judiciaire. Elle interroge sur la médiatisation des procédures pénales et la pression qu'elle peut exercer sur le processus. La libération de Brand Kamga, sous contrôle judiciaire, est un répit mais pas une fin. L'instruction se poursuit, et le parquet peut faire appel de cette décision. Les prochains mois seront déterminants pour établir la vérité et rendre une justice apaisée, dans une affaire où les passions sont vives de part et d'autre.

Cette décision de justice marque-t-elle un retour à une sérénité nécessaire pour examiner les faits, ou ouvre-t-elle une nouvelle phase de controverses publiques ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp