-
© Camer.be : Toto Jacques
- 03 Feb 2026 13:17:44
- |
- 310
- |
-
CAMEROUN :: Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement :: CAMEROON
Un soulagement teinté d'incertitude. Le journaliste Brand Kamga, incarcéré depuis le 19 janvier dans une affaire de tentative d'enlèvement d'enfant, a quitté la prison centrale de Kondengui. Le tribunal de grande instance de Yaoundé lui a accordé la liberté provisoire ce mardi, marquant un tournant dans une procédure judiciaire qui suscite de vifs débats.
Une incarcération controversée
Brand Kamga, chroniqueur connu sur la chaîne NAJA TV, était détenu depuis plus de deux semaines. Il est accusé par la plaignante, Annette Josiane Wandji Njikeu, de tentative d'enlèvement sur son enfant, des faits qu'il a toujours catégoriquement niés. Son placement en détention préventive à Kondengui avait soulevé des questions sur les conditions de sa garde à vue et la présomption d'innocence. Les soutiens du journaliste dénonçaient une procédure accélérée et pointaient du doigt l'impact d'une telle incarcération sur la liberté de la presse.
La décision du tribunal de Yaoundé
L'audience de ce jeudi a donc été cruciale. Après examen des éléments du dossier et des arguments de la défense, le tribunal a ordonné la mise en liberté de l'intéressé sous conditions. Cette décision, bien que n'équivalant pas à un acquittement, suspend son détention préventive dans l'attente de la suite de la procédure. Elle permet à Brand Kamga de préparer sa défense hors des murs de la prison. Les avocats de la partie civile ont exprimé leur désaccord, estimant que les charges justifiaient le maintien en détention pour garantir l'avancée de l'enquête.
Les implications et la suite de la procédure
Cette affaire dépasse le cadre strictement judiciaire. Elle interroge sur la médiatisation des procédures pénales et la pression qu'elle peut exercer sur le processus. La libération de Brand Kamga, sous contrôle judiciaire, est un répit mais pas une fin. L'instruction se poursuit, et le parquet peut faire appel de cette décision. Les prochains mois seront déterminants pour établir la vérité et rendre une justice apaisée, dans une affaire où les passions sont vives de part et d'autre.
Cette décision de justice marque-t-elle un retour à une sérénité nécessaire pour examiner les faits, ou ouvre-t-elle une nouvelle phase de controverses publiques ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique MéDIA
Les + récents
Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement
L'UA doit se réformer pour devenir une institution dont l'Afrique a besoin.
Affaire Bébé Mathis : l’artiste Lydol dément toute corruption de juge
Pourquoi les lampadaires solaires à 1 million FCFA font polémique
Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse
MéDIA :: les + lus
Foly Dirane : « Je ne suis pas malade »
- 25 June 2016
- /
- 106168
Contre attaque : Le journal ‘’Le Monde’’ répond à Issa Tchiroma
- 18 March 2015
- /
- 50711
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 215850