ÉTATS-UNIS :: Attaque américaine au Venezuela : Donald Trump annonce la capture de Nicolas Maduro :: UNITED STATES

Une onde de choc géopolitique sans précédent secoue le continent sud-américain en ce début d'année 2026. Dans une déclaration fracassante, Donald Trump a affirmé que le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré du pays lors d'une opération militaire d'envergure. Selon le sénateur Mike Lee, le secrétaire d'État américain prévoit déjà de traduire le leader socialiste en justice pour répondre d'actions criminelles. Cette intervention militaire au Venezuela est décrite par la Maison-Blanche comme une opération minutieusement planifiée de longue date qui se serait déroulée de manière brillante, bien que le bilan humain demeure encore incertain. Le New York Times rapporte toutefois la présence de nombreux morts et blessés suite à l'offensive aérienne et terrestre menée contre la capitale.

Sur le terrain, la violence des frappes a été confirmée par plusieurs sources régionales. Le président colombien a révélé que les forces américaines ont visé au moins neuf objectifs stratégiques sur le territoire vénézuélien. Parmi les cibles figurent des casernes à Catia La Mar, la base de chasseurs F-16 de Barquisimeto, ainsi que le bâtiment de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Défense de la République bolivarienne, Vladimir Padrino López, a fermement dénoncé des tirs de missiles par des hélicoptères américains dans des quartiers résidentiels de Caracas. Ces frappes aeriennes à Caracas ont plongé la métropole dans le chaos, tandis que les secours tentent toujours d'évaluer le nombre exact de victimes civiles et militaires.

Malgré l'ampleur de l'attaque, des figures clés du régime semblent avoir échappé à la capture immédiate. Le Wall Street Journal indique que la vice-présidente Delcy Rodríguez se trouve en sécurité. Cette information revêt une importance capitale pour l'avenir institutionnel du pays car, conformément à la Constitution bolivarienne, le pouvoir devrait lui échoir si la vacance de la présidence est confirmée. La situation demeure extrêmement mouvante alors que les observateurs craignent une déstabilisation durable de la géopolitique en Amerique latine. La communauté internationale observe avec inquiétude ce changement de regime forcé, tandis que les liaisons aériennes internationales avec le pays sont totalement paralysées.

Cette opération marque un tournant historique dans les relations entre Washington et Caracas. Si la capture de Nicolas Maduro se confirme, les conséquences juridiques et diplomatiques seront mondiales. Le sort du pays repose désormais sur la capacité de la crise politique au Venezuela à trouver une issue au milieu des décombres de la capitale. Alors que les États-Unis revendiquent un succès militaire total, la question de la légitimité du nouveau pouvoir et de la réaction des alliés traditionnels de la République bolivarienne reste entière, laissant présager des jours de grande incertitude pour l'ensemble de la région.

