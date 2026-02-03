Camer.be
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin :: CAMEROON

Trente-quatre ans après sa percée électorale, le leader de l’UNDP, Bello Bouba Maïgari, semble naviguer à vue. Un silence postélectoral lourd, suivi d’une présence remarquée au palais présidentiel, relance les spéculations sur un possible retour au gouvernement et plonge son parti dans un profond malaise militant.

Un parcours entre opposition et collaboration

Figure historique, Bello Bouba Maïgari incarne les ambiguïtés de la vie politique camerounaise. Après un score significatif de 14% en 1992, sa trajectoire a épousé les méandres des alliances avec le pouvoir. Son entrée au gouvernement dans les années 90, partageant la même voie qu’Issa Tchiroma Bakary à l’époque, illustre une stratégie de récupération du régime. En 2025, sa tentative de retour en opposant présidentiel s’est soldée par un score modeste de 2,45%, accentuant le sentiment d’un déclin et d’un isolement politique grandissant.

Le mutisme stratégique et les rumeurs de rabibochement

Le scrutin passé, le silence du leader de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) a été assourdissant. Alors que la crise postélectorale faisait rage, son absence de réaction face aux violences a été perçue comme une complaisance. Ce mutisme a atteint son paroxysme en janvier dernier, lorsqu’il a été aperçu au palais présidentiel pour la cérémonie des vœux. Cette apparition, interprétée comme un signal fort, a ravivé les hypothèses d’un nouveau rapprochement avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) de Paul Biya, au grand dam d’une base militante désorientée.

L’avenir incertain d’un parti et d’une stratégie

La stratégie de coulisses privilégiée par Maïgari montre ses limites. Malgré un ancrage résiduel dans l’Adamaoua, l’UNDP peine à incarner une alternative crédible. Le refus du RDPC de lui céder la présidence de la région après les élections locales de décembre 2025 démontre la faiblesse de sa position de négociation. Certains jeunes du parti, comme Paul Mbafor, expriment ouvertement leur désillusion, saluant même la « victoire » du rival Issa Tchiroma Bakary. L’UNDP semble pris au piège de l’histoire de son leader.

Dans un paysage politique en recomposition, l’UNDP peut-il se réinventer sans une clarification brutale de la position de son leader historique ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #BelloBoubaMaigari #UNDP #Opposition #Politique #RDPC #Election2025 #StrategiePolitique #CrisePostelectorale #Avenir

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin
Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse
Cameroun : le ralliement qui durcit le front du boycott électoral
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
Cabral Libii défie ses critiques après avoir félicité Biya
L’opposition camerounaise mise sur les législatives pour se légitimer
George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'État en Afrique
Cameroun : la mort politique, une persécution qui ne s’arrête plus
Gabon : la famille Bongo porte sa bataille judiciaire devant la Cour africaine et l'ONU
Issa Tchiroma, l’homme de la transition ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:44
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?

Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
01:13
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet

La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
21:51
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile

Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
21:38
La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora

La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora
21:11
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo