Camer.be
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet :: CAMEROON

Deux mois après le décès en détention d'Anicet Georges Ekane, président du MANIDEM, sa famille lance un cri du cœur. La dépouille mortuaire est toujours retenue à la morgue de l’Hôpital central de Yaoundé, privant les proches du droit fondamental à la sépulture.

Une autopsie contestée

Les circonstances troubles du décès au Centre médical de la Gendarmerie ont motivé une enquête. Une autopsie unilatérale a été pratiquée, sans la participation des experts demandés par la famille. Cette procédure accentue le sentiment d’injustice.

La lettre ouverte au président

Dans une lettre ouverte adressée à Paul Biya, la famille en appelle à la dignité humaine et au rôle de garant du chef de l’État. Elle souligne la contradiction entre la recherche de vérité et l’aggravation de la souffrance par la rétention du corps.

L’enjeu au-delà du judiciaire

L’affaire dépasse le cadre légal et touche à l’éthique. Un État fort peut-il enquêter sans nier le droit au deuil ? La prolongation de cette attente devient une punition collective pour une famille déjà éprouvée.

Où s’arrête la raison d’État et où commence l’impératif humanitaire ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AnicetEkane #MANIDEM #DroitAuDeuil #Justice #PaulBiya #FaitsSociétaux #DroitsHumains #Yaoundé #ActualitéAfrique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin
Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse
Cameroun : le ralliement qui durcit le front du boycott électoral
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
Cabral Libii défie ses critiques après avoir félicité Biya
L’opposition camerounaise mise sur les législatives pour se légitimer
George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'État en Afrique
Cameroun : la mort politique, une persécution qui ne s’arrête plus
Gabon : la famille Bongo porte sa bataille judiciaire devant la Cour africaine et l'ONU
Issa Tchiroma, l’homme de la transition ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:44
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?

Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
01:13
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet

La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
21:51
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile

Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
21:38
La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora

La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora
21:11
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo