Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée
CAMEROUN :: SANTE

CAMEROUN :: Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée :: CAMEROON

Le passage à la nouvelle année a été marqué par une tragédie évitable au sein du système de santé de la région du Nord-Ouest. Une femme enceinte a rendu l'âme à l'Hôpital Régional de Bamenda le 1er janvier, dans des circonstances qui soulèvent une vague d'indignation nationale. Selon plusieurs témoignages oculaires recueillis, la patiente aurait subi une absence de prise en charge fatale s'étendant du réveillon jusqu'au jour du drame.

Ce décès tragique met une nouvelle fois en lumière les failles persistantes dans l'accès aux soins d'urgence. Des sources concordantes indiquent que la jeune femme, admise dès le 31 décembre, aurait été laissée sans surveillance adéquate ni intervention médicale malgré l'aggravation manifeste de son état de santé. Cette situation de négligence médicale au Cameroun illustre les défis structurels auxquels font face les établissements publics, particulièrement durant les périodes de fêtes où les effectifs sont parfois réduits.

La communauté locale exprime une colère profonde face à ce qu'elle qualifie de mépris pour la vie humaine. Le cas de cette mère, décédée dans l'enceinte même d'un hôpital de référence, interpelle directement les autorités sanitaires sur la qualité du service de maternité et l'éthique professionnelle du personnel de garde. Ce drame à l'Hôpital Régional de Bamenda n'est malheureusement pas un incident isolé, mais s'inscrit dans une série de scandales qui entachent régulièrement la réputation du secteur hospitalier national.

Alors que les familles attendent des réponses claires, la question de la responsabilité administrative et pénale se pose avec acuité. L'absence de réactivité face à une urgence obstétricale constitue une violation grave des protocoles de soins. La gestion de la santé maternelle dans le Nord-Ouest reste une priorité absolue, d'autant plus que la région subit déjà les contraintes liées à la situation sécuritaire instable, rendant l'accès aux hôpitaux déjà périlleux pour les populations civiles.

Le ministère de la Santé Publique est désormais sous pression pour mener une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès. Une telle investigation est indispensable pour restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions de soins. La mort de cette femme enceinte doit servir de catalyseur pour une réforme profonde de la prise en charge des urgences hospitalières afin qu'aucun autre patient ne perde la vie par manque d'attention durant les gardes festives. En attendant les conclusions officielles, le deuil de cette famille rappelle cruellement l'urgence d'humaniser davantage le système de santé camerounais au bénéfice des plus vulnérables.

