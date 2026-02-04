Camer.be
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
CAMEROUN :: ECONOMIE

Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ? :: CAMEROON

Le Port de Douala n’est pas la seule entreprise publique en difficulté. Un débat virulent agite le secteur des télécoms, pointant une situation paradoxale au sein de Camtel, l'opérateur public historique.

La dépendance humiliante

Le cœur de la polémique repose sur un constat accablant : Camtel, censé être le pilier national, apparaît aujourd'hui structurellement dépendant des réseaux de ses concurrents privés, Orange Cameroun et MTN. Des voix s'élèvent pour dénoncer une subordination technique et économique qui illustrerait un échec de la gouvernance publique.

Un symbole de gestion calamiteuse

Pour ses détracteurs, cette situation est le paroxysme d'une gestion désastreuse. Comment un opérateur privé peut-il offrir un réseau fluide tandis que son fournisseur public, supposé disposer de l'infrastructure souveraine, est en lutte ? Cette inversion des rôles nourrit un profond sentiment d'indignation et une remise en cause radicale du modèle.

L'appel à un sursaut patriotique

Face à ce scandale, l'appel est lancé pour un retour à une gestion patriotique et compétente. Les noms d'hommes d'affaires ou de sportifs nationaux sont avancés comme symboles d'une expertise dévouée au développement national, par opposition à une élite perçue comme schizophrène et complice d'intérêts étrangers.

La dignité d'une nation ne passe-t-elle pas par la maîtrise de ses infrastructures stratégiques ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Camtel #Orange #MTN #Telecoms #PortDeDouala #Gouvernance #EntreprisePublique #Politique #Economie

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques
Scandale des scanners camerounais : un contrat opaque au cœur d’une polémique tenace
Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire
Anciens créanciers, mais nouvel emballage : 274 millions d'euros - l'irritation de Paris
La crise de la dette publique menace le paiement des fonctionnaires
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
Un emprunt de 415 milliards à 10% plonge le pays dans la spirale de la dette
Biya contracte 85 milliards de FCFA de dette en quelques jours
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:44
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?

Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
01:13
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet

La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
21:51
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile

Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
21:38
La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora

La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora
21:11
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo